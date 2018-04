Prvenstvo Hrvatske u karateu: Nikola Gondi prvak Hrvatske, Domagoj Kesak drugi

Proteklog vikenda u Lučkom održano je Prvenstvo Hrvatske u karateu za mlađe uzraste u borbama. Iz Virovitičkog karate kluba u subotu na prvenstvu nastupili su u mlađim učenicima do 30 kg Mislav Spajić koji je pobijedio u prvoj i drugoj borbi, dok je u borbi za finale nakon neriješenog rezultata izjašnjavanjem sudaca izgubio. U borbi za treće mjesto u regularnom vremenu neriješen rezultat pa ponovno izjašnjavanjem sudaca gubi treće mjesto.

U mlađim kadetima nastupili su Chris Malčec kategoriji do 42 kg i Mihael Štefović u kategoriji do 52 kg. Oni nisu izdržali pritisak državnog prvenstva pa su tako izgubili već u prvim borbama, a time i pravo daljnjeg nastupa. U Nedjelju na prvenstvu nastupio je Nikola Gondi u kategoriji +46 kg. Nikola je pobjeđivao borbu po borbu i tako sve do kraja. U finalu se je našao s predstavnikom Đurđevca Domagojem Kesakom, također Virovitičana, kojeg je pobijedio, a time postao je i prvak Hrvatske za 2018 godinu. Nikola se bavi karateom nešto više od dvije godine te je upornošću i marljivošću na treninzima došao do ovog rezultata.

(www.icv.hr, mš)