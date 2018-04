Raspored Kino Slatina: pustolovina, triler i komedija

U Kinu Slatina ovaj vikend vas očekuje:



PROGRAM VELIKE DVORANE

LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA sink

animirani, pustolovni

petak, 20.04. u 19:00

subota, 21.04. u 19:00

nedjelja, 22.04. u 19:00

Život u gradu Vinciju prolazi mirno: mladi Leo da Vinci radi na novim izumima uz pomoć prijatelja Lorenza dok ih njegova simpatija Lisa promatra i podruguje im se. Jednog dana Lisinu kuću zahvati iznenadni požar te obitelj više ne može plaćati dugove. Da bi spasili Lisu od neželjene udaje za plemića, ekipa se upusti u avanturu pronalaženja blaga i sukoba s piratima uz pomoć Leovih genijalnih izuma.

Cijena ulaznice: 20 kn

NEĆE MOĆI OVE NOĆI

komedija

petak, 20.04. u 21:00

subota, 21.04. u 21:00

nedjelja, 22.04. u 21:00

Urnebesna nova komedija, Neće moći ove noći prati troje roditelja ujedinjenih u želji da sabotiraju planove svojih kćeri. U režiji američke glumice i redateljice Kay Cannon, glavne uloge preuzimaju poznata lica Leslie Mann, Johna Cena, Ike Barinholtz i drugi. Julie (Kathryn Newton), Sam (Gideon Adlon) i Kayla (Geraldine Viswanathan) znaju kako bi trebala izgledati njihova savršena maturalna zabava. Besprijekorna šminka, frizura, haljina, ples, odlična zabava i noć u kojoj će napokon izgubiti nevinost. Prijateljice su stvorile #SeksPakt2018, a paktovi stvoreni s prijateljima nikad se ne izdaju. Suprotstavljena tinejđerska tvrdoglavnost i zaštitnički nagoni jedne majke i dvojice očeva, publici garantiraju odličnu zabavu, na čijoj god strani bili. Hoće li ipak moći ove noći, doznajte u hrvatskim kinima od 12. Travnja 2018.

Cijena ulaznice: 20 kn

PROGRAM ART DVORANE:

ISKUPLJENJE U NEW YORKU

akcija, triler

petak, 20.04. u 20:00

subota, 21.04. u 20:00

nedjelja, 22.04. u 20:00

Traumatizirani veteran i bivši agent FBI-a Joe, kojem nasilje nije stran pojam, u posljednje vrijeme za život zarađuje pronalazeći nestale mlade djevojke. Kada ga ugledni političar iz New Yorka unajmi da pronađe njegovu nestalu kćerku, posao se ubrzo izmiče svakoj kontroli, a Joea počnu mučiti noćne more dok istovremeno otkriva umreženu urotu koja ga može odvesti do konačnog iskupljenja… Ili do vlastite smrti.

Cijena ulaznice: 20 kn

(POU Slatina)