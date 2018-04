Savjet za razvoj GDCK Osijek: Izgradit će se novi objekt u sklopu Centra za edukaciju Orahovica

U Centru za edukaciju Orahovica, osječkog Crvenog križa održan je sastanak Savjeta za razvoj GDCK Osijek kojim je službeno potvrđen projekt izgradnje novog objekta u sklopu Centra. Sastanku su uz članove Savjeta, predsjednika Željka Turkalja, Marka Đukića i Denisa Ćosića nazočili župani Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije Igor Andrović i Ivan Anušić te pročelnica JUO grada Orahovice Marija Šafer. Glavna tema ovog sastanka bila je izgradnja novog objekta u sklopu Centra koji je nužan zbog količine sadržaja u istom što je potvrdio i ravnatelj GDCK-a Osijek Denis Ćosić u uvodnom izlaganju.

Predsjednik Savjeta za razvoj dr. Željko Turkalj naglasio je kako je prva ideja za ovaj projekt krenula još pri izgradnji postojećih objekata 2008. godine, a prva inicijativa 2016. Turkalj je istaknuo kako su postojeći smještajni kapaciteti centra dostatni, no kako isti nije popraćen prostorima u kojima bi se popratni sadržaji trebali odvijati i zbog toga se krenulo u ovaj projekt koji bi donio dodatne dvorane i ostale prostore koji bi donijeli kvalitetnije korištenje kompletnog kompleksa.

Ravnatelj GDCK OBŽ Marko Đukić predstavio je hodogram projekta u kojem je istaknuo kako je već učinjen prvi korak u projektu, a riječ je o dobivenoj suglasnosti Hrvatskih šuma koje su vlasnik planiranog zemljišta, a preostalo je još samo konačno rješenje:

-Trenutno u centru nedostaju dvorane, učionice, sanitarni čvor uz sve to može se planirati i jedna kuhinja i sve bi to bilo dio tog novog objekta kako bi se danas-sutra, a s obzirom na razvoj zdravstvenog turizma za koji postoji potreba u Virovitičko-podravskoj županiji, mogle razdvojiti djelatnosti u Centru, dakle Škola u prirodi na jednoj strani, a ostali sadržaji u novom objektu. Trenutno nam je najvažnije da što prije stigne odluka o usvajanja izmjena i dopuna Prostornog plan, odnosno kada će stići suglasnost od strane Ministarstva imovine i poljoprivrede, a to očekujemo do lipnja ove godine. S ovog sastanka dogovorili smo s oba župana posjet ministrici Žalac kojoj ćemo prezentirati projekt i krenuti s daljnjim koracima, a također ono što je iznimno važno na ovom sastanku smo dobili potvrdu pune potporu obje županije – rekao je Đukić te naglasio kako u će u izradi projekta surađivati Agencija za regionalni razvoj VIDRA Virovitica te Regionalna razvojna agencija Osijek. Potporu su potvrdili župani Andrović i Anušić:

-Naravno da ćemo podržati ovaj projekt i učiniti sve što možemo da on što prije saživi. Moj prijedlog je da ovaj projekt uđe kao strateški projekt dvaju županija u državnom proračunu planiranom za Slavoniju i Baranju– rekao je Andrović, a župan OBŽ Ivan Anušić naglasio je kako je ovo sjajna ideja projekta u kojem jedna županija financira gradnju u drugoj:

-Ovo je nastavak sjajnog rada koji traje već dugi niz godina i Osječko-baranjska županija će apsolutno stati iza njega i dati svu moguću podršku. Posebna priča ovog projekta je upravo ta suradnja dvaju županija koja je rijetkost na području RH i siguran sam da će to biti naša prednost jer ne gledamo gdje su nam granice nego zajedno radimo na razvoju iznimno korisne stvari – zaključio je Anušić.

(www.icv.hr, vg)