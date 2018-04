Slatinski mladi hrvač Patrik Gardilo prvak je Hrvatske

Kadeti i juniori Hrvačkog kluba Slatina ovaj su vikend sudjelovali na jakom turniru u hrvanju grčko-rimskim načinom u Sarajevu, 12. međunarodnom turniru grada Sarajeva ”Kup Sarajeva 2018.”

U kategoriji do 30 kilograma Patrik Gardilo osvojio je 1. mjesto i zlatnu medalju, do 40 kilograma Niko Grubač je završio na 13. mjestu, a u istoj kategoriji Robert Filipović bio je 9., u kategoriji do 49 kilograma Adrijan Rakitovac bio je 11., 3. mjesto i broncu osvojio je Mateo Šarabok do 59 kilograma, broncu je osvojio i Ivan Knežavić u kategoriji do 65 kilograma, dok je Hrvački klub Slatina ekipno zauzeo 5. mjesto.

Na turniru je slatinske mlade nade vodio trener Borivoje Kocić, a sudili su i slatinski suci Nebojša Nikšić, Novica Kocić i Mario Petrak. (www.icv.hr, ADF)