ŠTO JE OVE GODINE HIT ZA NAJVAŽNIJU NOĆ U SREDNJOJ ŠKOLI? Na maturalnu zabavu u dugim glamuroznim haljinama i uskim muškim odijelima plave boje

Poseban trenutak za gotovo svakog srednjoškolca definitivno je maturalna zabava. Da bi taj dan bio za pamćenje, potrebno je puno planiranja, ali i novaca. Osim prostora, svirača i fotografa, pratilje i pratioca, svaki maturant mora odabrati i posebnu i savršenu odjevnu kombinaciju za taj dan. Tim povodom istražili smo što se ove godine nosi i traži, ali i naravno, kada su u pitanju djevojke, kakve frizure i šminka su u trendu.

KAO IZ BAJKE

Krenimo s djevojkama koje u većini slučajeva za svoje maturalne žele izgledati najbolje, kao iz bajke. U jednom od najpopularnijih butika u Virovitici doznali smo da su dosta tražene skuplje haljine, koje samim time izgledaju glamuroznije i bogatije.

– Najčešće se prodaju skupe haljine koje imaju puno materijala na sebi i izgledaju bogato. Isto tako traženi su cirkoni i čipka, a obavezno je da haljina bude duga – rekla je Anamarija Dimač, zaposlenica butika, naglasivši da nisu imali niti jedan upit za kratku haljinu kada je u pitanju maturalna zabava.

Ove godine „princeze“ najviše traže puder ružičaste i tamnocrvene boje haljina, a da bi bile baš kao iz bajke, vrlo često traže i šlepove te sve zaokruže s najčešće srebrnim i cipelicama sa šljokicama, nakitom i torbicama.

– Tražene su otvorene cipelice, a sve više cure uzimaju i nisku petu kako bi im bilo što udobnije – ističe A. Dimač.

BLJEŠTAVE NAUŠNICE

Maturalne haljine u Virovitici se mogu pronaći po cijeni već od 160 kuna, pa sve do 600 kuna. Cipele se također kreću od 160 kuna pa nadalje, a torbice od 120 kuna. Dakle, ako ste maturantica, ove godine potrebno je izdvojiti od 400 do 1000 kuna za maturalnu večer. Kada je nakit u pitanju, u izbor ulaze samo velike blještave naušnice.

– Od nakita cure definitivno najviše nose naušnice i to velike, najčešće srebrne ili neke nježne boje. Ogrlice gotovo ništa. Poželjna je i kombinacija narukvice i prstena – objašnjava A. Dimač, dodajući da male biserne naušnice uzimaju samo sitnije djevojke. No, stil i ukus je neupitan kod današnjih maturantica, a s time se slaže i naša sugovornica.

– Cure se super oblače i stvarno imaju stila – kaže Anamarija, nazivajući pripreme za maturalnu detaljnim sređivanjem od glave do pete – odjevna kombinacija, modni detalji, šminka, frizura…

DUGE SVEČANE HALJINE

Kada smo upitali maturantice što će obući za svoju maturalnu, kakve će frizure i make up imati, njih četiri odgovorilo je u glas.

– Duge svečane haljine, frizure podignute, profesionalno šminkanje, a cipele su manje bitne jer ih prekriju haljine – rekle su maturantice, od kojih smo doznali da se, osim u Virovitici, haljine najčešće kupuju preko interneta, u Zagrebu i Osijeku, a često ih daju i šivati po mjeri. Najčešće su pastelnih boja, no ima i bordo, crnih.

ZA KLASIČARE KRAVATA, ZA HRABRIJE LEPTIR MAŠNA

No, i dečki jednako tako paze što će odjenuti za svoje maturalne zabave.

– Dečki obavezno traže odijela i to što je moguće uža. Najpopularnija je teget plava boja i smeđe cipele. Uz to ide i remen, obavezno na mehanizam, zatim kravata, obavezno što uža, ili leptir mašna u bordo ili tamnoplavoj boji, te bijela ili crna košulja – kaže Anamarija D., ističući da gotovo ništa drugo ne prolazi osim tih kombinacija.

No, unatoč jednostavnosti dečki ovoga puta neće proći jeftinije. Za odijelo će morati izdvojiti od 600 do 800 kuna, za cipele od 200 do 500, a za kravatu ili leptir mašnu od 40 do 100 kuna. Dakle, za svoju večer za pamćenje dečki će izdvojiti od 800 do 1400 kuna.

BUDI POSEBAN, NOSI MAJICU S MOTIVOM

Uvredljive majice razrednici im oduzmu pa maturanti moraju naručiti nove

Pred kraj svog srednjoškolskog obrazovanja maturanti se među ostalima ističu po svojim unikatnim majicama. Neki razredi imaju samo natpise, neki ilustracije, a neki tzv. full color motive. U odnosu na prijašnje godine potražnja za majicama je započela nešto kasnije zbog vremenskih neprilika koje su vladale u veljači i ožujku.

– Svaki razred ima neku svoju ideju, a mi je pokušamo realizirati najbolje što možemo – kaže Antonio Jurkin, vlasnik Print studija Jedan Dva, koji ističe da svaki razred ima jedinstvene majice te da u ponudi imaju 56 različitih boja kvalitetnih majica. Rade ih za maturante od Dubrovnika do Vukovara. Od Antonia doznajemo i da je ovogodišnja najpopularnija boja majica tamnocrvena. Prijašnjih godina maturanti su najčešće uzimali prošarane majice i maskirne (s vojnim uzorkom). No, kada su u pitanju motivi, tu je izbor različit. Ima onih provokativnih, ali i onih koji prijeđu granicu dobrog ukusa, kaže.

– Neki s motivima idu toliko daleko da im razrednici oduzmu majice pa onda moraju naručiti nove – priča nam A. Jurkin. Cijena majice ovisi o motivu. Početna je 35 kuna za bijelu majicu s otiskom na jednoj strani, a ako su u boji, s obostranim tiskom ili tiskom na rukavu, cijena raste.

– Osim majica maturanti uzimaju i kape, zviždaljke… Brašno za sada ne prodajemo, no nikada se ne zna – našalio se A. Jurkin.

Vino na usnama, valovi kose na otvorenim leđima

Kako kažu naše maturantice, profesionalno šminkanje je obavezno. No, o ukusima se ne raspravlja pa tako i make up ovisi od osobe do osobe. Kako kaže poznata virovitička vizažistica M. V., neke djevojke traže potpuno nude, neutralno šminkanje, a neke ekstremno. Sve ovisi o izboru haljine. Ako je haljina bogata, onda je šminka neutralna, a ako je jednostavnija, onda traže ekstremni make up. Iako šljokice ove godine kod maturantica nisu toliko aktualne, boje su hit. Traže, primjerice, narančasto i na očima i na usnama. Traži se tamnija boja ruža, odnosno boja vina.

O haljini ovisi i frizura, kažu virovitičke frizerke. Ako nose zatvorene haljine, djevojke onda biraju podignute frizure, a za haljine s otvorenim leđima, raspuštenu kosu, najčešće s valovitim pramenovima. (www.icv.hr, žđ)