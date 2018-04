U Novoj Bukovici svečano obilježena 28. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice

Polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i poginulim hrvatskim braniteljima, u Novoj Bukovici započelo je obilježavanje 28. obljetnice osnutka Hrvatske demokratske zajednice općine Nova Bukovica.

Svečanost obilježavanja 28. obljetnice nastavila se u mjesnom domu gdje je na početku sve nazočne, među kojima su bili saborski zastupnik i predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ Josip Đakić, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović sa zamjenicima Darkom Žužakom i Marijom Klementom, članice Zajednice žena Katarina Zrinski, predstavnici općinskih organizacija HDZ-a i načelnici općina, pozdravila predsjednica Općinske organizacije HDZ-a Nova Bukovica Vinka Bokorni.

U ime Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije nazočnima se obratio načelnik Općine Sopje Berislav Androš čestitavši novobukovačkom HDZ-u 28. rođendan.

U svom obraćanju nazočnima virovitičko-podravski župan Igor Andrović osvrnuo se na aktualnu političko-gospodarsku situaciju na županiji i općini Nova Bukovica.

– Želio bih vam se zahvaliti na rezultatima koje smo ostvarili u županiji na prošlim lokalnim izborima za Županijsku skupštinu i mene za župana. To nije bila pobjeda moja, to nije pobjeda ljudi na listi, to je pobjeda svih vas, zato vam još jednom hvala. Hrvatska demokratska zajednica, iako trenutno nije ovdje na vlasti, sigurno je obilježila život mještana općine i sigurno je da su najveći projekti rađeni upravo za vrijeme kada je Hrvatska demokratska zajednica obnašala ovdje vlast i kada je vodila ovu općinu. U županiji se jedino radi i provode projekti u mjestima gdje je HDZ-e na vlasti, od obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja do infrastrukture, dok tamo gdje smo vlast izgubili, ovdje u općini Nova Bukovica, u gradovima Slatini i Orahovici, i sami vidimo, sve stoji. No, i pored toga mi u Županiji ćemo i dalje ulagati i u ta mjesta, bez obzira tko tamo obnaša vlast, nadam se da će vaš Dom zdravlja, pored doktora dentalne medicine koji ovdje radi, uskoro dobiti i doktora opće medicine, za što se zdušno zalažemo, kako bi se poboljšala zdravstvena zaštita svih žitelja vaše općine. Što se tiče poljoprivrede, u Vladi imamo svog ministra Tomislava Tolušića koji je već do sada puno napravio. Doneseno je puno novih zakona, između kojih i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, i ja se nadam da se zemlja ovdje, u općini Nova Bukovica, neće dodjeljivati po političkom ključu, nego da će zemlju dobiti oni koji ju stvarno zaslužuju, oni koji rade i zapošljavaju, i oni koji imaju stvarnu prednost po donesenom zakonu – rekao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Na kraju se nazočnima obratio saborski zastupnik i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić.

– Osvrnuo bih se, kao i naš župan, na novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je pravedan, racionalan i upotrebljiv, kako bi svi oni koji se bave poljoprivredom ostvarili mogućnost zakupa i koncesije, pa i kupnje zemljišta koja su im najpogodnija, za koja su zaniteresirani ili koja su do sada obrađivali. Imamo informaciju da se ovdje u vašoj općini događaju neke stvari mimo zakonskih procedura o zakupu poljoprivrednih površina, što nećemo dozvoliti, jer zakon jasno govori da oni koji su zemlju do sada obrađivali imaju prioritet. Vremenski raspon je tri mjeseca da se donese plan raspolaganja općinskim zemljištem, te ako Županija u tom planu nađe nepravilnosti, odnosno da on nije pravedan, objektivan i u skladu sa zakonom, isti neće potvrditi, a naročito ga neće potvrditi resorno ministarstvo. Stoga, nemojte biti zabrinuti, jer postoje instrumenti kojima se mogu spriječiti sve nečasne radnje onih koji žele zemljište podijeliti po stranačkim principima, a ne, kao što je to bilo do sada, onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji od nje žive – rekao je, između ostalog, Josip Đakić. (ADF)