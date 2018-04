Učenici i profesori recitirali, svirali i pjevali ”Arsenu u čast”

U povodu Dana škole, Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica priredila je sjajan glazbeno-scenski program posvećen jednom od najvećih hrvatskih umjetnika, Arsenu Dediću pod nazivom ”Arsenu u čast”.

Idejni začetnik programa bio je profesor hrvatskog jezika i knjižničar Damir Najmenik:

– O književnim se imenima i stvarateljima ne treba puno govoriti, njihova djela govore sama za sebe te najbolje opisuju svog ”stvoritelja”. No, kada je riječ o književniku koji je kantautorskim vještinama svoje, pa i tuđe stihove, uspio skladati i opjevati s velikom dozom misaone sjete i nemjerljive ljubavi i sve to oblikovao u šansonjerske balade i humoreske, te se smatra jednim od pokretača šansone u Hrvatskoj, onda se treba tom glasovitom umjetniku uputiti i pokoja riječ za kraj bogatog putovanja. Riječ je naravno o ikoni hrvatske glazbene i književne scene, ”pjesniku opće prakse” Arsenu Dediću. Arsenu upućujemo vječnu zahvalu jer je prije desetak godina,kao jedan od najvećih hrvatskih umjetnika, posjetio i našu školu i možemo se pohvaliti kako smo jedina škola u Hrvatskoj, što je i sam Arsen potvrdio, u kojoj je održao cjelovečernji koncert. Bilo je to nezaboravno iskustvo za sve one koji su imali sreću toga dana biti nazočni. Zato je i ova večer njemu u spomen, naša škola ga nikada neće zaboraviti i uvijek će imati posebno mjesto u njoj. – rekao je Najmenik u uvodu Večeri, a onda je krenulo.

Izmjenjivali su se učenici i profesori u recitalu, svirci i pjesmi, a sve s Arsenovim potpisom. Tako su se prepunoj društvenoj dvorani školskog centra s izvedbama ”Amigo”, ”Odlazak”, ”Moderato Cantabile”, ”Čovjek kao ja”, ”Otkako te ne volim”, ”djevojka za jedan dan” , ”Ne daj se Ines” i mnogim drugim hitovima, briljantno predstavili Katarina i Maja Halgaš, Manuela Ponjavić, Davor Lizačić, Josipa Jambrešić, profesor Pavo Leko, Nives Maričić, Marin Milak, Luka Hat, Ela Felendeš, Nina Šahinović, Karla Dorkić, Mirta Nađ, Marko Bušljeta, Petra Bošnjak, Dora Paštar, Damir Najmenik i Dragan Zubak uz glazbenu pratnju na gitarama učenika Borne Katića i profesora Davora Jegera.

Posebno atraktivna bila ja završnica Večeri u kojoj je publiku oduševio profesor Dragan Zubak sjajnom izvedbom Arsenovog hita ”Djevojka iz moga kraja”. Bila je ovo prekrasna večer prepuna emocija, ljubavi, mladosti i prijateljstva, predivna, iskrena i jedinstvena, istinski ”arsenovski” nokturno. (www.icv.hr, vg)