VIDEO: ”Slavonski Mad Max” – Policija ga lovila njivom, bježao u traktoru

Više od dva sata prometni policajac na motociklu po njivama Čađavice, nedaleko od Slatine, bio je u potjeri za Alenom Vanekom (31), koji mu je ipak uspio pobjeći, prvo traktorom, pa zatim i pješice.

– Pošao sam traktorom do kuma da od njega uzmem prikolicu i dodam svojoj, jer sam imao kratak rok da izvezem drva iz šume. Traktor mi nije registriran, jer rijetko s njim izlazim na prometnicu, uglavnom je u njivama i u šumi. Morao sam na jednom dijelu izaći na cestu kako bih prešao preko Karašice. U blizini mostića na motociklu me je obišao prometni policajac i dao mi znak da stanem. Nisam imao gdje, nego sam nakon prelaska mosta skrenuo u njive. Mislio sam da će se zaustaviti i pozvati me da stanem, što bih i učinio, ali kad sam vidio da je motociklom krenuo u njivu za mnom, dodao sam gas i nastavio voziti. Uhvatio me je strah. Bježao sam, a on se nije zaustavljao. Motocikl je poskakivao po oranici, vidio sam da je bijesan, vikao je za mnom da mi j..e majku, da stanem. Odlučio sam da ne stanem, pa što bude. Sad ipak mislim da sam možda i trebao. Bojao sam se da me ne uhiti i odvede u postaju. Nastavio sam suludu vožnju računajući da će odustati i ostaviti me na miru. U krajnjem slučaju, on me je poznavao i uvijek je mogao doći k meni, te mi uručiti prekršajni nalog. Njegova upornost i moj bunt bili su komični. Prešao sam cestu i otišao u drugu njivu.

Traktor ima tri stupnja prijenosa. Zbog oranice sam prebacio u drugi stupanj, jer je bilo opasno brže voziti da se ne bih prevrnuo. Policajac nije odustajao. Nedaleko od te njive bili su moji prijatelji koji su sijali kukuruz. Vidjeli su me kako bježim. Ispričali su mi da je policajac padao s motociklom i podizao se, te da je polomio sve žmigavce na njemu. Kad sam shvatio da neće odustati, zaustavio sam traktor i skočio s njega. Počeo sam bježati, s nogu su mi pale tenisice, a policajac je kao u filmu vikao da stanem. I onda sam čuo pucanj. To me je još više uplašilo i odlučio sam pobjeći u njive – ispričao je svoju priču Alen Vanek iz Čađavice, mjesta udaljenog svega 25 kilometara od mađarske granice.

Nitko mi više nije dolazio kući. Bude li, primit ću prekršajni nalog i spreman sam platiti kaznu – rekao je Alen.

– Policajac je, nadzirući promet, uočio traktor bez registarskih pločica. Vozaču je izdao nalog da se zaustavi, na što se ovaj oglušio i traktorom je skrenuo na poljski put. Policajac je krenuo za njim. Prema izvješću, nigdje se ne spominje uporaba službenog oružja. Vozaču slijedi prekršajni nalog zbog upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim traktorom, te tijekom zabrane upravljanja vozilima B kategorije – rekao je Josip Štajdohar, glasnogovornik policije. (izvor: 24.sata.hr)

Pogledajte video ”Slavonski Mad Max”: