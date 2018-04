ZMIJE SU BUDNE Budite na oprezu, a ovo napravite ako vas ugrizu

Zmije su su se probudile iz zimskog sna. Kako je zatoplilo, one postaju aktivnije i često ih se može vidjeti u prirodi. Zato treba biti naročito oprezan, kaže za 24 sata, uzgajivač zmija Neven Vrbanić iz Zagreba.

U Hrvatskoj živi 15 vrsta zmija, a tri su otrovne – poskok, riđovka i planinski žutokrug. Od njih vreba najveća opasnost za ljude. Na društvenim mrežama ovih dana pojavljuje se sve više fotografija poskoka koji gmižu šumskim putevima, često isprepletenih s još jednim poskokom. Dušan Jelić s Hrvatskog instituta za biološku raznolikost objašnjava da su zmije sve aktivnije jer im je sezona parenja.

POLAKO SE BUDE

– Travanj i svibanj vrijeme je kada se zmije okupljaju zbog parenja, na otvorenim i osunčanim mjestima te na rubovima šuma. No razdoblje parenja traje kratko i već početkom ljeta njihova se aktivnost smanjuje – kaže Jelić, jer ni one ne vole velike vrućine. Upravo zato ih se najviše susreće u prirodi u proljeće, jer se sunčaju.

Vrbanić, koji često u prirodi traga za zmijama, kaže da je poskok dosta raširen i u Istri, gdje mnogo ljudi bere šparoge.

– Najbolje je sa sobom imati štap kako bi se lupanjem otjeralo poskoka. Treba nositi čizme i hlače, a zmiju ne treba dirati. Zaobiđite je ako se ona sama ne udalji. Poskokov otrov, inače, zgrušava krv i razara tkivo. To mu pomaže da lakše probavi plijen. Pri ugrizu ispušta oko 20 miligrama otrova, a smrtna doza za čovjeka je 15.

– Gotovo sve bolnice s područja gdje je raširen poskok imaju protuotrov. Ako vas ugrize, krećite se što manje kako bi srce što sporije kucalo. Tako se otrov ne širi tijelom brzo. Kod zdravog čovjeka u većini slučajeva ugriz nije smrtonosan – zaključuje Vrbanić. Podsjetimo, u Hrvatskoj se zmije ne smije ubijati jer su zaštićene zakonom.

KOD NAS SU UGRIZI VRLO RIJETKI

Kako kažu iz Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije na području Republike Hrvatske ugrizi zmija su vrlo rijetki, a na području naše županije još rjeđi. Doktor Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda, ističe kako se u Hrvatskoj zabilježi tek nekoliko ugriza godišnje koji su vrlo rijetko smrtonosni. Ukoliko dođe do ugriza prvo što trebate učiniti jest ustanoviti je li vas ugrizla otrovnica ili neotrovnica, a to ćete znati već nekoliko trenutaka nakon ugriza.

-Ako vas je ugrizla neotrovna zmija, vrlo brzo ćete to vidjeti jer se nakon ugriza neće događati ništa, dok je kod ugriza otrovnice reakcija brza. Pojavljuje se bol, oteklina, koža postaje modra kao nakon udarca jer dolazi do stvaranja krvnog podljeva – objašnjava doktor Venus, dodajući kako je najvažnije ostati smiren.

– Prva pomoć kod ugriza može uključiti podvezivanje iznad mjesta ugriza, ali ne smije biti jako stegnuta da prekine arterijsku cirkulaciju. Druga važna stvar je mirovanje, jer svaki pokret ubrzava cirkulaciju i distribuciju otrova kroz organizam. Isisavanje otrova se ne preporuča, kao ni zarezivanje rane. Možete eventualno lagano istisnuti otrov i staviti hladne obloge kako bi spriječili upalu na mjestu ugriza – govori doktor Venus, ističući kako u slučaju ugriza otrovnice treba što prije potražiti hitnu medicinsku pomoć i primiti antiviperini serum. No, ukoliko vas je ugrizla neotrovnica, ništa vam se ne može dogoditi osim infekcije i upale same rane zbog prljavštine. Takva rana se liječi čišćenjem i eventualnim antibioticima.

POSLJEDICE UGRIZA

Posljedice su u najvećem broju slučajeva nepostojeće.

– Kod zdrave osobe koja nije opterećena nekom kroničnom bolešću čak i kod ugriza otrovnice ne mora se dogoditi ništa osim neugodnog iskustva – govori doktor Venus, dodajući kako veliki utjecaj ima i mjesto ugriza. Ugriz na vratu puno je opasniji od onoga na nozi. No, kod osoba koje imaju narušen imunitet, ugriz predstavlja veću opasnost, ponekad je i smrtonosan. Ali, doktor Venus ističe kako razloga za strah nema jer su “ugrizi rijetki, otrovnica još rjeđi, a oni fatalni se mogu nabrojati na prste jedne ruke”.

(www.icv.hr, 24sata.hr, ml; foto:M.Rođak)