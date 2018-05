CROATIAN LONG DISTANCE TRAIL Nikola, Matt i Marina danas iz Virovitice krenuli dalje rutom dugom 2281 kilometar

Sto dana, staza duga 2281 kilometara i troje ljudi čine iznimno zanimljivu i poprilično avanturističku priču. Uputili su se u pješačku avanturu zvanu Croatian Long Distance Trail. Nikola Horvat, prvi Hrvat koji je propješačio Pacific Crest Trail, začetnik je ideje o kreiranju hrvatske inačice ove izuzetno zahtjevne pješačke rute. Nikola, Marina i amerikanac Matt, s kojim je Nikola propješačio američki Pacific Crest Trail, svoje putovanje započeli su 30. travnja u Iloku kao hrvatskoj najistočnijoj točki, a prije nekoliko dana došli su do Virovitice. Danas (subota) nastavili su zacrtani put Bilogorom prema Koprivnici. Sretan put poželjeli su im Vlasta Honjek Golinac, zamjenica gradonačelnika Virovitice i članovi Hrvatskog planinarskog društva Papuk.

Plan im je početkom ili sredinom kolovoza stići do cilja – Prevlake. Pitali smo ih kako su zadovoljni dosadašnjih 370 kilometara staze. – Nije tako naporno, pogotovo u početku jer je bila ravnica. No problem je stvaralo sunce, to je područje bilo većinom bez sjene, pa nas je sunce iscrpljivalo. Ipak je hodati po 12 sati na dan iscrpljujuće, bole mišići, stvaraju se žuljevi, ali se čovjek privikne. Treba slušati tijelo i ne forsirati – rekao nam je Nikola. Prilikom dolaska na Papuk i Krndiju naišli su na prve probleme – krpelje. – Čak 14 komada sam morao skinuti, sad čekam hoće li biti borelioze ili meningitisa – kroz smijeh nam govori Nikola, dodajući kako su izazovi razni, no nije poput onih s kojima se suočio u Americi. – Drugačije je i lijepo na svoj način. Susrećemo pregršt divljih životinja, od zmija i jelena do divljih svinja – dodaje.

Najčešće spavaju u šatorima na lokacijama gdje ih zatekne noć, no ponekad naiđu na nesebične ljude koji im pruže utočište. – Ponekad nas prime dobri ljudi, kao što nas je Mario Tomšić ugostio u Virovitici ili vatrogasci u Lovasu i Vukovaru. Ovo je takvo putovanje gdje je sve otvoreno, ljudi nam često nude pomoć, a mi ju rado prihvaćamo – govori nam Nikola, dodajući kako im se često ljudi priključe na dijelovima staze. Tako im se u Virovitici priključio Tomislav Kolec, član Hrvatskog planinarskog društva Papuk, a njihova grupa postat će veća za još jednog člana. – Javila nam se Ruskinja iz Sankt Peterburga i rekla da želi hodati s nama, tako da ju očekujemo početkom srpnja – rekao nam je Nikola, a tada bi trebali biti blizu Rijeke.

Pitali smo ga koji su mu planovi za budućnost. – Plan je ovo prehodati, zabilježavamo sve točke i sve što nam je potrebno da kasnije napravimo i kvalitetnu aplikaciju za pametne telefone. Pišem i priručnik za hodače koji će obilovati informacijama koje su jako važne za ljude da se ohrabre da krenu na ovu stazu. Snimamo i dokumentarni film našeg puta tako da ovo na koncu biti jedan vrhunski proizvod za promociju Hrvatske – govori nam Nikola.

Njihovu avanturu i stvaranje Croatian long distance trail možete svakodnevno pratiti na Nikolinom blogu – ovdje.

(www.icv.hr, ml; foto: M.Bašić, M.Tomšić)