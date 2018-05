Dino Mataz iz Orahovice napravio dokumentarni film o 2. Bojni, ratne 132. Brigade: Ne smiju nam drugi pisati neistinitu povijest

Dino Mataz (22) student 1. godine diplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, napravio je sjajan dokumentarni film o Domovinskom ratu na orahovačkom području, točnije o 2. Bojni ratne 132. brigade. Svoj uradak prikazao je u pretpremijeri sudionicima filma i odmah na prvu na sve je ostavio dubok dojam. Kako je cijela priča počela, mladi Dino Mataz priča:

-2017. na jednom sastanku s gospodinom Miroslavom Gazdom dobio sam uvid u arhivske snimke iz vremena 1990. i 1991. godine. Sadržaj navedenih arhivskih video materijala, čiji je autor naš Orahovčanin Ivan Stojić – Buco, ugodno me iznenadio i u tim trenutcima se počela stvarati ideja o tome kako ne bi bilo loše da te snimke nakon 27 godina, koje svojim sadržajem opisuju ratna događanja na području bivše općine Orahovica, može vidjeti i veći broj ljudi. Tako sam došao na ideju da s tim snimkama stvorim jednu kronologiju ratnih događanja na ovome području. U realizaciju projekta krenuo sam početkom ove godine tijekom koje sam naišao na veliku pomoć i zainteresiranost velikog broja sugovornika o tome vremenu. Naravno tu nikako ne smijem izostaviti Miroslava Gazdu, Ivana Grgurića, Gorana Sokola te Ivana Husnjaka koji su dali veliki obol u izradi ovog dokumentarnog filma prvenstveno svojim savjetima, ali i ratnim iskustvima. S druge strane, grijeh bi bio ne spomenuti i ostale ljude koji sudjelovali u realizaciji ovog projekta, no svakako bih iskoristio priliku i zahvalio gospodi Zorislavu Milkoviću i Damiru Najmeniku čelnicima Matice hrvatske Orahovica koji su bili potpora cjelokupnom projektu od prvoga dana – kaže Mataz te ističe kako je realizacija cijelog projekta trajala četiri mjeseca:

-Možda za moj pojam malo predugo. No cijela realizacija je “trpjela” zbog mojih fakultetskih obveza koje sam imao u tom periodu. No, bez obzira na to, glavni cilj cijelokupnog truda bio je stvoriti priču ovoga kraja o kojoj se šutjelo 27 godina i potruditi se da ona na jedan pravilan način ostane zabilježena te da ostane budućim generacijama ovoga kraja. Jer, suočeni smo s činjenicom da nam drugi pišu povijest onako kako se ona nije dogodila i to ne smijemo dozvoliti. Upravo zbog toga sa,m i sam osjetio dužnost, kao budući povjesničar, ispraviti tu nepravdu te uz pomoć ljudi koji su za vrijeme rata dali veliki obol na ovom području stvoriti priču koja će postati temelj od kojeg će kretati i svi budući projekti s temom Domovinskog rata na ovome području – zaključio je Dino Mataz.

Na pretpremijeri nazočnima us se obratili ratni zapovjednik 2. bojne 132 brigade pukovnik Ivan Husnjak te njegov zamjenik pukovnik Goran Sokol:

-Posebno sam sretan što je ovaj film napravljen i što je on prava istina što je i kako radila 132 brigada i naša bojna. Hvala mladom autoru i svim kolegama suborcima koji su sudjelovali u stvaranju ovoga filma za kojeg se nadam da će biti prikazan sadašnjim, ali i svim budućim mladim generacijama. – rekao je Husnjak. Goran Sokol je dodao kako je odmah po prvoj informaciji o snimanju filma priskočio u pomoć:

-Kada sam čuo da se nešto ovako stvara nisam ni malo dvojio, odmah sam došao i stavio se autoru na raspolaganje sa svojim sjećanjima i podacima. Svaka pohvala prije svega autoru, a onda i kolegama iz Bojne koji su odradili velik posao i dali sebe u ovaj projekt. – rekao je Sokol. Film će premijerno biti prikazan u sklopu 50. Orahovačkog proljeća, a organizaciju će potpisati ogranak matice hrvatske Orahovica i Grad Orahovica što je na pretpremijeri potvrdio i dogradonačelnik Orahovice Dalibor Fofonjka rekavši kako je film istinski svjedok stvaranja slobodne Hrvatske na ovim prostorima.

