Dvadeset tri medalje za virovitičke plivače u Barcsu

Članovi plivačkog kluba „Virovitica“ sudjelovali su na plivačkom natjecanju u susjednom Barcsu. Na bazenu na kojem inače treniraju osvojili su dvadeset tri medalje.

Najmlađi su plivali 25 metarske discipline te je do najsjajnijeg odličja došla Bruna Majetić u prsnom stilu, dok je Hana Piria bila treća u disciplinama 25 m slobodno, leđno i prsno. U disciplini 50 metara slobodno na postolje su se popeli Stribor Gvojić drugo mjesto kao i Ema Borković i Ana Meter, dok je Zara Majetić bila treća. Na 50 metara leđno Ema Borković i Stribor Gvojić su došli do najsjajnijeg odličja dok se Ana Meter bila druga. U disciplini 50 metara prsno Ema je došla do drugog mjesta dok su Andrija Smoljan, Tomislav Turnaj i Filip Borković bili treći. Disciplina 50m leptir uspješna je bila za Anu Meter koja je opet bila druga, dok su Petar Turnaj, Stribor Gvojić i Zara Majetić bili treći.

Svu raskoš talenta u mješovitom plivanju pokazali su Ana Meter i Ema Borković otplivavši do srebra dok je Stribor Gvojić došao do bronce. U najzanimljivijem dijelu natjecanja štafeti naši plivači u miksu: Ema Borković, Ana Meter, Stribor Gvojić i Tomislav Turnaj, dolaze do srebra na 100 metara mješovito.

Svakako treba spomenuti Juliju Tomljanović, Ivu Sabolić, Domagoja Železića, Mariju Iličić, Ivana Iličića, Tijanu Grdenić, Niku Budeš, Josipa Borbaša, Anju Prekratić i Timeu Brlas koji nisu došli do postolja ali svojim rezultatima pokazuju da im su vrlo blizu. (www.icv.hr, mš)