FOTO: ”Cvjetna priča” učenika OŠ Eugena Kumičića Slatina povodom Dana škole

Velika kino dvorana Pučkog otvorenog učilišta Slatina bila je mjesto proslave Dana škole Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina u kojoj su ”Eugenijalci” za građanstvo održali besplatnu priredbu ”Cvjetna priča”.

Prije početka, prisutne je pozdravila i u priredbu uvela ravnateljica škole Božica Majhen.

Priredba je obuhvatila ukupno 16 učeničkih nastupa, i to:

1. Monolog ”Probudi se” izvela je Tara Djokić 2. c i ples ”Limači” scenske skupine ”Prvi pljesak” 2. c

2. Pjesme ”Krasan dan” i Pjesma cvijeća” izveli su članovi malog zbora ”Raspjevani mališani”

3. Cvjetnu poeziju ”Ruža” izvela je Sara Škiljić 7. b

4. Ples ”Balkanska ulica” izvela je plesno-scenska skupina ”Ispred zastora”

5. Cvjetnu poeziju ”Ljubičica” izveo je Luka Janković 7. c

6. Ples ”Uberi ljubicu” izveli su učenici 2. b razreda

7. Ples ”Zvončić u proljeće” izvela je plesna skupina ”Uhvati ritam” 1. b razreda

8. Ples ”Cvijeće” izveli su učenici 1. c razreda

9. Cvjetnu poeziju ”Cvjetna priča” izveo je Mateo Mihalić 7. a

10. Pjesmu ”Put oko svijeta” izveli su učenici 4. a, 4. b i 4. c razreda

11. Ples ”Cvijet” izvela je plesna skupina ”Pirueta”

12. Prezentaciju ”Ljekovito i začinsko bilje” imala je Ene Hršak iz 8. c razreda

13. Folklor ”Dječje igre i plesovi Podravine” izveli su učenici trećih razreda

14. Pjesmu ”Đurđevdan” otpjevali su učenici sedmih razreda

15. Cvjetnu poeziju ”Proljetno prijateljstvo” izvela je Ana Nika Brunović 7. c

16. Pjesmu ”Ljetno prijateljstvo” izveo je ”Školski zbor”

Središnje događanje proslave Dana škole OŠ Eugena Kumičića Slatina održat će se 11. svibnja u sklopu Dana otvorenih vrata škole kada će biti održana i svečana sjednica. (ADF)