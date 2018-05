FOTO Obilježen jubilej maratonca Zlatka Miloševića ”25 kilometara, 25 trkača za 25 godina”

Maratonac iz Nove Bukovice, član Udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije ”Glasnici istine”, 67-godišnji Zlatko Milošević utrkom ”25 kilometara, 25 trkača za 25 godina” simbolično je proslavio svojih 25 godina aktivnog bavljenja trčanjem i sudjelovanjem na brojnim memorijalnim utrkama.

Utrka, na kojoj su sudjelovali trkači iz Nove Bukovice, Dobrovića, Mikleuša, Kozica, Slatine, Virovitice, Orahovice, Našica, Josipovca, Antunovca, Osijeka, Nove Gradiške, Požege i Zagreba, krenula je s Trga dr. Franje Tuđmana u Novoj Bukovici poslije odavanja počasti kod biste prvog hrvatskog predsjednika, te se nastavila kroz Bukovački Antunovac, Mikleuš, Borik, Miljevce, Dobrović, Bjelkovac, Brezik, da bi, nakon 25 istrčanih kilometara, završila na mjestu polaska. U mjestima kroz koje su trkači prolazili pridruživali su im se učenici osnovnih škola i mještani, a u cilj su s njima utrčali učenici OŠ Vladimir Nazor iz Nove Bukovice. U isto vrijeme dok se utrka odvijala u Hrvatskoj, u čast svom ocu i njegovih 25 godina aktivnog trčanja, u američkom gradu Pittsburghu 25 kilometara istrčala je i Zlatkova kćer Jadranka, a druga je Zlatkova kćer Silvija istrčala rutu od 15 kilometara u Istri.

– Izuzetno sam zahvalan svima koji su danas došli uveličati ovaj moj jubilej, mojim prijateljima trkačima. Zahvaljujem i svima koji su potpomogli ovu moju obljetnicu. Hvala i vama medijima na dosadašnjem praćenju mojih trkačkih aktivnosti – zahvalio se Zlatko poslije utrka, te dodao – Trčanjem sam se počeo baviti iz zdravstvenih razloga, jer sam imao previše kilograma, toliko da sam imao muke kada sam obuvao cipele i vezao pertle. Jadnog dana, prije 25. godina, rekao sam svojoj supruzi da ću za tri mjeseca smršaviti 20 kilograma, do Velike Gospe kada je kod nas u Novoj Bukovici kirvaj, ali nisam uspio skinuti 20, nego 28 kilograma i od tada mi je trčanje ušlo u krv. To vam je jedna vrsta ovisnosti, kada počneš više ne staješ, samo trčiš. Tada, kada sam počinjao trčati, neki su me sumještani gledali s čuđenjem, neki su me čak pričali da sam prolupao, jer nisu mogli shvatiti što to čovjek u mojim godinama, a tada sam bio i načelnik Općine Nova Bukovica, radi. No, to mi nije bila prepreka da nastavim. Na utrkama, a bilo ih je mnogo, spriječiti me je mogla samo neka ozljeda ili trenutno lošije zdravstveno stanje, a jednom sam za vrijeme utrke dobio i bruh.

Mladim naraštajima, ali i starijima, poručio bih da se počnu kretati, počnu trčati, jer za trčanje osim dobrih patika ništa im ne treba, ne trebaju im igrališta, dvorane, posebne staze, mogu trčati gdje ih volja i gdje im najviše odgovara – rekao je novobukovački maratonac šezdesetsedmogodišnji Zlatko Milošević.

Nakon zajedničkog fotografiranja ispred zgrade Općine, druženje sudionika utrke nastavilo se u Lovačkom domu, gdje je Zlatko uručio zahvalnice trkačima, te zaslužnima u pomoći oko održavanja njegovog jubileja. Na ovoj maloj svečanosti nazočio je i pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, koji je Zlatku poželio još mnogo istrčanih kilometara i dobro zdravlje, uručivši mu prigodan poklon. (www.icv.hr, ADF)