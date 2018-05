Hrvački klub Slatina 4. ekipno na jakom međunarodnom turniru u Szigetvaru

U nedjelju, 13. svibnja, u mađarskom Szigetvaru održan je međunarodni turnir u hrvanju za dječake i djevojčice. Turnir je održan u sklopu zajedničkog projekta Interreg, HK Slatina i HK Del-Zelic iz Szigetvara. Na turniru je sudjelovalo 250 djece iz 16 klubova iz Slovenije, Slovačke, Mađarske i Hrvatske. Hrvački klub Slatina je na turniru sudjelovao sa 18 djece, i to 14 dječaka i 4 djevojčice.

Po uzrastima i kategorijama slatinski su borci postigli sljedeće rezultate:

DJEČACI 2007.-2008. :

-kategorija do 29 kg, Roko Čurić 1. mjesto; Mihael Marošević 5. mjesto

-kategorija do 32 kg, Danijel Marošević 2. mjesto; Toni Jagarinec 5. mjesto

-kategorija do 38 kg, Nikola Ladović 5. mjesto; David Vilk 5. mjesto

-kategorija do 42 kg, Luka Jokić 5. mjesto

DJEČACI 2005.-2006. :

-kategorija do 32 kg, Patrik Gardilo 3. mjesto

-kategorija do 35 kg, Ino Pavić 2. mjesto

-kategorija do 38 kg, Robert Filipović 1. mjesto; Niko Grubač 5. mjesto

-kategorija do 63 kg, Ivan Knežavić 2. mjesto

STARIJI DJEČACI 2003.-2004. :

-kategorija do 62 kg, Fran Bišćan 3. mjesto

KADETI 2001.-2003. :

-kategorija 110+ kg, Tomislav Živko 3. mjesto

DJEVOJČICE 2004.-2007. :

-kategorija do 46 kg, Katja Stoponja 1. mjesto

-kategorija do 50 kg, Veronika Vilk 1. mjesto; Teuta Bišćan 3. mjesto

-kategorija do 63 kg, Anamarija Jokić 2. mjesto

Na kraju HK Slatina je zauzeo ekipno 4. mjesto. Djecu su na turniru vodili treneri Borivoje Kocić i Novica Kocić, a sudili su i slatinski suci Mario Petrak, Josip Grahovac i Nebojša Nikšić. (ADF; MB)