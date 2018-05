IZLOŽBA Hrvatska i Japan osim kroz haiku i borilačke vještine povezane i kroz bonsai drvca

Danas, 3. svibnja, na svjetski dan sunca, u Tehničkoj školi Virovitica organizirana je izložba pod nazivom „Tajna Japana koja povezuje svijet“. Izložba je održana uz nominalnu potporu Veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj koje je ovog prigodom predstavljao savjetnik veleposlanika Kazumasa Miyazaki kojemu je bilo zadovoljstvo i čast sudjelovati na ovoj izložbi. – Posebno mi je drago što smo u ovu izložbu mogli uklopiti i obilježavanje 25. obljetnice diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske te ove dvije jako udaljene zemlje, koje su posebno povezane kroz haiku i borilačke vještine, u ovom slučaju povezati i kroz bonsai – rekao je, između ostalog, savjetnik Miyazaki.

Nakon službenog otvaranja izložbe od strane virovitičko-podravskog župana Igora Androvića prisutni su uživali u bogatoj i prekrasnoj izložbi čak 39 raznovrsnih bonsaija. Minijaturna drvca, koja su stara od 6 do 60 godina, izložili su nastavnik Tehničke škole Virovitica i idejni začetnik ove izložbe Dino Davidović s obitelji, kao i Nenad Car, obitelj Fučkar, Zlatko Mlinarić i Zlatko Šafar te učenici. – Za bonasi je potrebno jako puno strpljenja i brige, nešto poput brige za malo dijete – rekao je Dino Davidović ističući da ovo umjetničko djelo iziskuje stalnu njegu i povezivanje s prirodom. No, sigurno se pitate gdje nabaviti i kako se brinuti za bonsai. – Svako drvo može biti bonasi, a da bi ono to postalo potrebno je posvetiti se tom biću, oblikovati njezin podzemni i nadzemni dio, štititi ga od nametnika i to raditi neprestano – objasnio je D. Davidović koji se uzgojem bonasaija bavi već 20-ak godina.



Ljepotom eksponata bili su očarani i Ivan Kućan, domaćin izložbe i ravnatelj Tehničke škole Virovitica, voditeljica Odjela za obrazovanje, šport, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb Dragica Moslavac, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, direktorica Turističke zajednice Grada Virovitice Katarina Đurđević, v.d. ravnateljice VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj VPŽ Željka Vuković i brojni drugi uvaženi gosti. (www.icv.hr, žđl)