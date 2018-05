Na pomolu podjela u orahovačkoj Udruzi umirovljenika

Posljednja godišnja Skupština Udruge umirovljenika Orahovica donijela je neprikladnu, čak dapače ružnu prepirku među članovima koja nije bila lišena niti sočnih psovki, galame i uvreda. Riječ je o udruzi koja djeluje na području grada Orahovice i općine Crnac i koja broji 699 članova i umjesto da se druže i s osmijehom provode treću životnu dob, međusobno se svađaju što uistinu ne vodi nikamo.

Na skupštini je sudjelovalo 44-oro članova, izaslanika s pravom glasa i krenulo se redovno s izvješćem o radu i financijskim izvješćem. Predsjednik Tomo Pleša, pročitao je izvješće o radu u prošloj godini, a tajnica, Vera Todorić, govorila je o financijskom poslovanju. Rečeno je da se poslovanje Udruge umirovljenika vodi na dva računa, jedan obuhvaća redovno poslovanje i prihode od članarina, donacija jedinica lokalne samouprave…, a drugi se odnosi na tzv. “kasu posmrtne pripomoći” koju plaća 480 umirovljenika.

Pojašnjavajući sve stavke prihoda i rashoda, tajnica Todorić je ustvrdila da se ne “troši nekontrolirano” i da svaki račun ima pokriće. Podršku i njoj i predsjedniku Pleši dali su članovi Udruge s pravom glasa, međutim, jedna manja grupa članova, bez prava glasa, došla je na sjednicu, i unatoč činjenici da ih je predsjedavajući, Petar Čačinović, upozoravao da ne mogu aktivno sudjelovati u raspravi po točkama dnevnog reda, oni su upućivali primjedbe po svim točkama rasprave. Predsjednica Nadzornog odbora, Elza Blagajac, izrazila je javno sumnju u trošenje novca, ali su izaslanici na Skupštini to odbacili, pa je Blagajac dala ostavku i na mjesto predsjednice NO , ali i na članstvo u Udruzi. Da mišljenje predsjednice NO, Elze Blagajac, nije i mišljenje svih članova NO, potvrdila je Anica Samardžić, koja je, kao članica NO izjavila da je “svaka stavka rashoda potkrijepljena računima”.

Uslijed svađe u drugi plan je pao i program rada za tekuću godinu, kojeg je predsjednik Pleša, temeljio na prihvaćenim aktivnostima iz prethodnih godina, a riječ je o izletima, nabavci ogrjeva za članstvo, posjeti sajmovima, suradnji s drugim umirovljeničkim udrugama, ljetovanju na moru… Uz određene izmjene u članstvu Izvršnog i Nadzornog odbora Udruge umirovljenika, odlučeno je i da će se dobna granica za početak uplate posmrtne pripomoći sa 67 godina “spustiti” na 65 godina, a predsjedniku Udruge ponovo je vraćena mjesečna naknada od 600,00 kuna dok je Izvršni odbor zadužen za pripremiti prijedlog biranja izaslanika u Skupštini:

-Obzirom na razmirice u Udruzi, odlučili smo formirati novo tijelo, Sud časti zbog aktivnosti koje su ” širenjem dezinformacija” narušile ugled naše Udruge i zbog toga smo dvoje članova Udruge isključili – rekao je predsjednik Pleša, a i to isključivanje je također popraćeno ružnom i neprimjerenom raspravom, dobacivanjima i uvredama, a nezadovoljnici su najavili i formiranje druge Udruge. Što je najtužnije, sve su to pratili gosti, predstavnici umirovljeničkih udruga iz Zdenaca, Čačinaca, Đurđenovca, Suhopolja, Pitomače i mnogi drugi te predstavnik Grada Orahovica Milan Babac koji je uz obećanje da će se založiti kod gradske vlasti za potporu umirovljeničkoj udruzi, poručio da je, potaknut viđenim, sve lijepe želje pretočio u jednu i pozvao članstvo da što prije riješi razmirice u Udruzi i radi onako kako bi trebalo.

Bilo kako bilo, tko je u pravu, a tko nije, zapravo je potpuno nevažno jer je prenesena jedna ružna slika o Udruzi koja osobe treće životne dobi treba činiti sretnom, unijeti raspoloženje i dodatnu, potrebnu razonodu, a ne međusobno ih posvađati. (VG)