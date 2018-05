Niba Tours vas vodi u Mozartov grad i romantični Hallstatt

Vožnja kroz Sloveniju i Austriju uz usputne pauze tijekom puta. Dolazak u Salzburg, simpatični gradić koji nudi zanimljive sadržaje u svako doba godine. Poznat je kao dom barokne kulture, mjesto u kojem je rođen austrijski skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart i u kojem je sniman kultni film „Moje pjesme, moji snovi“, a 1997. UNESCO je salzburški Stari grad uvrstio na listu zaštićene svjetske baštine. Slijedi šetnja i upoznavanje znamenitosti ovog simpatičnog gradića: Mozartov trg sa spomenikom – biskupska rezidencija – katedrala Salzburger Dom na istoimenom trgu s baroknom fontanom – samostan sv. Petra – Festivalska dvorana – Sveučilišna crkva – Mozartova rodna kuća – stari prolazi između palača puni malih restorana i trgovina – park Mirabell… U slobodno vrijeme predlažemo uživanje uz kavu i kolač u jednoj od tradicionalnih kavana, kupovinu, a ujedno i kušanje najprodavanijeg austrijskog suvenira- Mozart- kuglice u čokoladarni Fürst koja je i izumila ovaj slatkiš još u 19. st., a s druge strane i ljubitelji piva imat će priliku otići u neku od pivnica i otkrit da li je istina da se u ovom gradiću kriju tajne najboljih recepata za ovaj napitak.

Nastavak putovanja kroz idilične krajolike do austrijske romantične ceste prema jezeru Hallstatt. Dolazak do istoimenog mjesta Hallstatt, najzanimljivijeg i najposjećenijeg mjesta u ovom jezerskom području s ribarskim kućama, a posebnu privlačnost zahvaljuje jedinstvenim spojem prirode, arheologije, tradicije, a ovdje ćete vidjeti i arhitekturu sa različitim stilovima gradnje- od romantike, gotike, baroka, pa sve do suvremenih stilova. Šetnja romantičnim gradićem uz obalu do protestantske crkve i glavnoga trga te uskim uličicama do katoličke crkve s vidikovcem i poznatim grobljem.

315,00 Kn

1 dan autobusom

Subota, 26.05.2018.

Mjesto polaska: Autobusni kolodvor: Virovitica, Koprivnica

Dolazak u mjesta polaska očekuje se u kasnim večernjim satima.

