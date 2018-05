POLJOPRIVREDNIK U ŠKOLI I KOD KUĆE Upoznajte Hrvoja Stanešića maturanta Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače

Hrvoje Stanešić učenik je 3c razreda Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače. On sa svojom obitelji od malih nogu radi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Hrvoje je 18-godišnji maturant ove škole koji uskoro završava svoje srednjoškolsko obrazovanje u programu Poljoprivredni gospodarstvenik. S obitelji živi i radi na obiteljskom imanju u Vukosavljevici, a također su mu i planovi za budućnost ostati živjeti i raditi na poljoprivredi.

Hrvoje živi s roditeljima Zlatkom i Danijelom i 13-godišnjom sestrom Paulom u Vukosavljevici. Roditeljima je ovo jedino zanimanje kojim se bave i sve svoje vrijeme posvetili su OPG-u. Hrvoje zajedno s obitelji vodi DIPIH – Obrt za proizvodnju voća i povrća i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Stanešić Zlatko. Proizvodnjom voća i povrća bave se već 12 godina. Do tada su se bavili stočarstvom, no ratarstvo je, prema riječima Hrvoja, isplativije.

Imanje obitelji Stanešić ukupno se prostire na površini od 6 hektara voćnjaka gdje uzgajaju breskve, trešnje, šljive i lubenice, zatim 2 hektara zemlje isključivo za sadnju paprike i još 4 hektara za uzgoj ostalog povrća (brokula, cvjetača, zelje, rajčica). Osim toga na prostoru od 1 hektara nalazi se 15 plastenika s jagodama. Kao i drugi poljoprivrednici njihovog kraja i oni imaju stalne otkupljivače svojih prinosa kao što su Brana i NTL. Osim obitelji koji rade na imanju, zapošljavaju još i 2 stalna radnika te 12 sezonskih.



Na brojnim fotografijama, koje gotovo svakodnevno objavljuju na Facebook profilu svoj OPG-a, možemo vidjeti zajedništvo ovih vrijednih ljudi koji cijene rad i u njemu pronalaze zadovoljstvo. Hrvoje obavlja sve poslove na OPG-u, od pripreme zemlje, berbe, košnje, prihrane do prijevoza. Posla uvijek ima, kao što znamo radni dan poljoprivrednika je svaki dan, od jutra do mraka. No Hrvoje uspijeva ispuniti sve svoje školske obveze, tako da ove godine privodi kraju svoje srednjoškolsko obrazovanje. U ove tri godine obrazovanja za Poljoprivrednog gospodarstvenika on je stekao stručna znanja koja će koristiti u budućnosti za obavljanje poslova na obiteljskom gospodarstvu.



Znanja koja je stekao u školi kroz nastavu i praksu Hrvoje može primijeniti na vlastitom imanju i ista ta znanja prenijeti drugima. Njegovi planovi za budućnost su povećati proizvodnju, nabaviti novu opremu proširiti voćnjake, podignuti više plastenika, zaposliti još stalnih radnika. O Hrvoju, kao i drugim mladim naraštajima koji izlaze iz strukovnih škola, ovisi budućnost hrvatskog sela i poljoprivrede. Škola je iznimno ponosna na ambiciozne učenike poput Hrvoja i želimo da zadrži pozitivan stav i želju za uspjehom. (www.icv.hr, D. Musić, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Fotografije: Facebook)