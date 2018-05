VOKALNI SASTAV THE FUSION SVE VIŠE SE ISTIČE NA GLAZBENOJ SCENI Iako ne poznaju note, pjevaju poput slavuja

Četiri žene s visokim glasovnim sposobnostima i pregršt posebnosti čine glazbeni sastav The Fusion, koji je sve popularniji u našem kraju. Sastav je osnovala i vodi ga Željka Bančić, voditeljica pitomačke Glazbene škole, koja je u glazbi cijeli svoj život. Na poticaj Darije Kopričanec, članice sastava od samih početaka, kao i ostalih žena koje su dolazile na satove pjevanja kod Željke, ova ljubiteljica glazbe osnovala je sastav prije osam godina.

– Sve je krenulo iz ljubavi prema glazbi. Jednostavno smo spojile ugodno s korisnim. One su radile na sebi i svom vokalu, a meni je to bio ispušni ventil od svega. Budući da pjevanje zaista volim, super mi je to došlo – rekla je Željka, ističući da se sastav mijenjao tijekom godina, kao i njegov naziv, ali da je sada u potpunosti sve definirano.

ENERGIČNE ŽENE

– Naziv The Fusion izabrale smo jer nas on karakterizira. Nastojimo širiti upravo energiju i ljubav prema glazbi, ne biti savršene, već uživati u onome što radimo i prenijeti to na publiku – objasnila je Željka.

No, osim ljubavi potrebno je puno rada i truda, osobito jer pjevaju poput slavuja. Zanimljiva je činjenica da osim voditeljice Željke, ostale članice sastava ne poznaju note.

– Jako je teško zvučati kako zvučimo jer sve radimo prema sluhu. Cure moraju doma štreberski odraditi i naučiti ono što im ja otpjevam – ističe Željka, a detalje nam otkriva vokalistica Daria Kopričanec.

TAFT UMJESTO MIKROFONA

– Željka nam pjeva, mi je snimimo i tako učimo pjevati, preslušavajući. Ona je jedina profesionalka, mi ostale ne znamo čitati note – objašnjava Daria, koja je inače frizerka, a ljubav prema glazbi naslijedila je od oca.

– Tata mi je muzičar tako da sam od malih nogu u tim vodama, ali nikada nisam išla u glazbenu školu – kaže Daria, koja je, kao i ostale članice, osim Željke, bez posebnih veza i glazbenog znanja došla do festivala.

– Kada smo počele pjevati, nismo znale ni kuda gledati. Budući da nemamo mikrofon, vježbale smo i snalazile se sa svačime. Najčešće je to bio Taft i vježbanje pred ogledalom – kroz smijeh nam je ispričala Daria.

Nakon Darije sastavu se pridružila i Iva Brusač, učiteljica hrvatskog jezika u OŠ Petra Preradovića Pitomača.

– Došla sam na mjesto Ane Filipović, a sada sam u sastavu već gotovo sedam godina – kaže Iva, koja je u glazbenim vodama tek od osnovne škole, kada je bila prateći vokal Ani Filipović te pjevala u crkvenom zboru.

U SASTAVU IGROM SLUČAJA

Najmlađa vokalistica u ovom sastavu je Tatjana Ospet, koja se djevojkama pridružila igrom slučaja.

– Mama me je htjela poslati na sate pjevanja, a kada me je Željka čula, rekla je: „Ma kaj će tebi satovi pjevanja, ti ideš odmah k nama“. Za mjesec dana smo već nastupale na festivalu – kroz smijeh se prisjetila Tatjana, koja se ovoj obitelji pridružila prije četiri godine.

– Najvažnije je da volimo to što radimo. Ima i dobrih i loših nastupa, publika nas voli i nastojimo raditi pjesme koje i oni vole. Guštamo na svakom nastupu i svakoj probi, zbližile smo se i postale i više od kolegica. Lijepo nam je i nadam se da će se ova suradnja još dugo nastaviti – rekla je Iva, naglasivši pritom i njihovu različitost te svađe koje se znaju dogoditi, ali, kako kaže, to ih još više zbliži.

AUTORSKE PJESME

Ova četiri slavuja na nastupima prati i instrument, a najčešće je to gitara koju sviraju Dragana Gunjević ili Matija Kovač.

– Mene je Željka „pokupila“ na radiju gdje sam do nedavno radila. Nisam se niti snašla – kroz smijeh će Dragana, koja djevojke već godinu dana prati na brojnim nastupima.

No, one ne staju samo na tome. Broje već nekoliko vlastitih, autorskih pjesama, pjevaju sve žanrove i jedva se stignu pripremiti za nastupe kojih je sve više.

(www.icv.hr, Ž. Đaković Leš)