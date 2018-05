WINGS FOR LIFE WORLD RUN Ljudi velikog srca iz naše županije trčali za one koji to ne mogu

Jučer je u Zadru 8.500 ljudi trčalo za one koji to ne mogu. Utrka Wings For Life World Run u Zadru se održao već petu godinu za redom, a cilj je svima isti – pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Novac prikupljen od startnina odlazi neprofitnoj zakladi Wings for Life koja financira najsuvremenija istraživanja leđne moždine. Ova utrka prilagođena je svim sudionicima, bili oni olimpijski pobjednici, osobe u kolicima, rekreativci, profesionalni trkači – svi trče za one koji ne mogu. U utrku su se uključili i brojni stanovnici naše županije. Kako kažu atmosfera je bila vesela i opuštena, ali prilično nabijena emocijama. – Svi smo trčali za one koji to ne mogu i to je ono što te motivira cijelu utrku – rekla nam je Martina Presečan koja je u utrci sudjelovala prvi puta. U fotogaleriji vam donosimo naše ljude velikog srca, ponos naše županije.