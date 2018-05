ZAPELA MU ZA OKO Susjedu zasmetala djevojka koja se sunča bez odjeće, za golotinju kazna do 750 kuna

U redakciju Glasa Slavionije ovih dana stigao je vrlo zanimljiv upit, naime jednom Osječaninu zasmetalo je što se njegova susjeda sunča gola na balkonu pa ga je zanimalo je li tako nešto uopće zakonito.

– Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno – napisao je Osječanin kojeg je susjeda očigledno toliko razljutila svojim ponašanjem da bi joj on predvidio kažnjavanje.

Učinila bi to i policija, točnije, kažnjavaju zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Iz PU osječko-baranjske rekli su kako je za takav čin predviđena novčana kazna u iznosu od 185 do 750 kuna.

– Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje – stoji u odgovoru PU osječko-baranjske.

Balkoni mogu biti i fiktivna javna mjesta

I dok bi netko smatrao da su balkoni i terase privatna, policija smatra da u određenom trenutku to mogu biti i javna mjesta, nazvana “fiktivna javna mjesta”. Javnost takvih mjesta, stoji nadalje u odgovoru osječke policije, prosuđuje se prema posljedici koja je nastupila, što znači da radnju ondje čini dostupnom javnosti.

– Izložena je pogledima javnosti ili je posljedica radnje nastupila na javnome mjestu, a što može biti i glasna glazba iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i sl. – poručuje policija koja je na području PU osječko-baranjske prošle godine evidentirala šest prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a godinu prije – 18 prema čl. 14. spomenutog Zakona. Dodaju pak da se svi prekršaji ne odnose isključivo na golotinju.

(www.icv.hr, glas-slavonije.hr)