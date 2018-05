Zlato slatinske hrvačice Veronike Vilk u nastupu za reprezentaciju Hrvatske, hrvači se također okitili medaljama

Proteklog vikenda naši su hrvači imali nastupe na međunarodnim turnirima i ponovno se okitili medaljama.

Veronika Vilk je u talijanskom gradu Chievariu nastupila za reprezentaciju Hrvatske i osvojila zlatnu medalju. Osim naše Veronike, naša reprezentacija je osvojila još jedno zlato, tri srebrne medalje, jednu brončanu i jedno peto mjesto. Ekipno su djevojke zauzele treće mjesto.

Još jedan nastup su slatinski hrvači imali 5. svibnja i to u Zrenjaninu, u Srbiji. Tamo je nastupila ekipa dječaka koja se također okitila medaljama, po kategorijama ostvarili su sljedeće rezultate:

DJEČACI 2009.-2010.:

-kategorija do 31 kg, Mihael Marošević 2. mjesto

DJEČACI 2007.-2008.:

-kategorija do 31 kg, Danijel Marošević, 12. mjesto

DJEČACI 2005.-2007.:

-kategorija do 33 kg, Patrik Gardilo 10. mjesto

-kategorija do 39 kg, Mateo Šarabok 3. mjesto; Niko Grubač 13. mjesto

-kategorija do 58 kg, Mateo Šarabok, 3. mjesto

-kategorija do 65 kg, Ivan Knežavić 2. mjesto

DJEČACI 2003. :

-kategorija do 66 kg, Karlo Kajzer 9. mjesto

Hrvače su na turniru u Zrenjaninu vodili treneri Mario Petrak i Nebojša Nikšić. Na turniru je sudjelovalo 204 natjecatelja iz 8 zemalja, iz Hrvatske su nastupili tri kluba od kojih je jedino Slatina imala dva finala.

– Čestitamo mladim hrvačima na odličnim nastupima i osvojenim medaljama, a posebne čestitke upućujem sjajnoj slatinskoj hrvačici Veroniki Vilk koja svojim sjajnim nastupima promovira naš klub i naš grad izvan granica Lijepe naše – čestitke je uputio glavni trener HK Slatina Borivoje Kocić. (ADF; MB)