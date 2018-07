AVANTURA ŽIVOTA Zdenko Nađ na “ležećem biciklu” proći će od jedne do druge obale SAD-a

”Preživio sam pustinje i planine. I došao dalje nego sam ikada vjerovao da ću stići. Stvarno to mislim. U Colorado Springsu sam…”, javio je svojim prijateljima na Facebooku naš ”čovjek od čelika”, Zdenko Nađ. Zdenko, rodom iz Donje Pištane kod Orahovice, 19. lipnja, krenuo je iz San Francisca u ”avanturu života”.

Biciklom (ili triciklom) proći će od jedne do druge obale SAD-a, od San Francisca do New Yorka. Njegova ruta duga je “samo” 5.500 kilometara. Prošlo ljeto, Zdenko je imao ”lagani trening” za američku rutu, tada je na ”ležećem biciklu” pedalirao do Amsterdama.

Ako vas zanima gdje je Zdenko, kako provodi dane, ”love li ga čegrtuše” ili prži sunce, kako se ”hrva s uzbrdicama” u odnosu na koje je Papuk ”maleno brdašce”, pogledajte na Zdenkovoj FB stranici ”Bok, ja sam Zdenko”. (www.icv.hr, ml, vpz.hr; foto: Facebook)