IZ VIROVITIČKOG LISTA: „Leteći“ Angelo prvi je skočio padobranom i iznad piramida u Egiptu

On je Angelo, uživa u nebeskim visinama i čuva one koji s njime lete na 4000 metara nadmorske visine. On leti, ali mu ne pomažu krila nego – padobran.

Riječ je o Angelu Vuletiću, Virovitičaninu, instruktoru padobranstva, a koji u dalekoj Keniji turiste skokom iz aviona i privezane uz sebe na tzv. tandem padobranu, spušta na bijele plaže Indijskog oceana. Cjelokupno iskustvo traje oko 25 minuta a obuhvaća let zrakoplovom na visinu potrebnu za skok, slobodan pad i let pod otvorenim padobranom. Uspomene pak ostaju cijeli život. Angelo je iskusan padobranac, do sada ima više od 3000 skokova i bio je dugogodišnji član Hrvatske padobranske reprezentacije. Iskakao je padobranom po cijelom svijetu, a osjećaj prvog skoka opisuje kao nevjerojatan.

ŽIVJETI OD HOBIJA

– Nađeš se u okolini negdje gdje nisi pričvršćen za nešto, nemaš što dodirnuti. Inače uvijek sjediš, stojiš ili ležiš, no ovo je prvi put da tvoje tijelo nije povezano sa nečim čvrstim. Vrlo zanimljivo je i strujanje zraka u slobodnom padu na koje se u početku treba naviknuti jer svoje tijelo ne znaš još uvijek dobro kontrolirati. No taj ukupni osjećaj, svo to iskustvo jednostavno je posebno – priča Angelo o razlogu zbog kojeg s turistima pričvršćenima na sebi skače i do deset puta na dan. Kako je uopće završio u Keniji? Angelo je rođen i odrastao u Virovitici, a u Zagreb je otišao 2008. godine. Zaposlio se u tvrtki Novi val, gdje je radio kao programer i web dizajner.

Uskoro je shvatio da se ne vidi u strogo uredskom poslu, za računalom. Želja za skokovima, pogledom na „krpice“ zemlje, kućice i more s visina bila je sve jača, pa je svaki vikend iskoristio za skokove. Inače, svoje prve skokove napravio je u Osijeku 2004. godine no aktivno se počeo baviti padobranstvom u Padobranskom klubu Croatia 2009. godine.

– Sve je počelo kao nekakav hobi, a onda sam shvatio da je to ono čime bih se bavio ostatak života. Nije me privlačio uredski posao gdje radiš od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Jedva sam čekao vikend da skačem. Počeo sam raditi tandeme vikendom u ekipi koju sam osnovao pod imenom Tandem Experti koju i dalje vodim te koja izvodi skokove u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj. Uložio sam u sebe i opremu, dobio licencu, podigao znatan kredit za dva tandem padobrana i ostalu opremu i krenuo u biznis. Nakon godinu i pol dana sam otplatio kredit, dao otkaz i počeo raditi samo vikendom – govori nam Angelo čiju je ljubav prema skoku u slobodu prepoznao i bivši šef Melvin Burnić koji mu je bio, napominje i znatna podrška za bavljenje padobranstvom. Angelo mu je pomogao da i sam nastavi davno prekinutu padobransku karijeru. Skakati iz aviona je nešto za što su mu mnogi govorili da je pre rizično i opasno, no unatoč tome broj njegovih skokova sve više je rastao. Opasno je, nikad ne znaš što se može dogoditi, upozoravali su ga poznanici, dok je Angelo nastavio ostvarivati svoje snove.

– Oprema je danas toliko kvalitetna i sigurna da najveću opasnost u biti predstavlja ljudski faktor – poručuje Angelo kojemu je prekretnicu u životu napravilo jedno natjecanje. Nakon što nije dobio vizu za Svjetsko prvenstvo u Chicagu, na kojem je trebao nastupiti sa Hrvatskom reprezentacijom, odlučio je putovati svijetom mjesec dana. Negdje gdje je mogao i skakati, to je bio prioritet za odabir lokacije.

– Na stranici Workawey pronašao sam Keniju u kojoj je jedan padobranski centar tražio volontere. Poslao sam e-mail da bih došao na mjesec, dva raditi video editiranje, za koje su trebali čovjeka – priča Angelo. Spakirao se i sjeo u avion. Kad su saznali da je licencirani Instruktor padobranstva, odmah su ga angažirali za skokove. I tako je postao poznat u cijeloj Keniji. Hvali ekipu od dvadesetak ljudi Skydive Diani tima kao i šefa Garyja Lincoln – Hopea, kao jedan skladan tim koji naprosto uživa u tome što radi (i dobro zarađuje).

NOVI SKOK, NOVO ISKUSTVO

Iako je skočio više od tri tisuće puta, svaki je skok novo, drugačije iskustvo, na koje ljudi različito reagiraju, kaže. Netko vrišti, plače, povraća, ima onih koji padaju u nesvijest. Angelo je skakao s missicama, ministrima, pjevačkim zvijezdama, glumcima, voditeljima TV postaja…Iako svi moraju proći brzu obuku od 15 minuta, kad vjetar u prsa udari, kad padaš 200 kilometara na sat, a zemlja se čini kao šareni mozaik, lako je zaboraviti sve upute, pokazuju skokovi zabilježeni i kamerom.

– Najopasnije je kada ljude uhvati panika, pa mi zarobe ruke. Ruke mi najviše trebaju jer njima otvaram padobran.. Znalo mu se dogoditi, kaže, da mu se padobran ne otvori pravilno, ili otkažu motori aviona prije samog skoka. Tada je na redu „plan b“, odnosno sigurnosne procedure u kojima treba biti vrlo spreman. Ako je suditi po Angelu, padobranci, kao i mačke, imaju devet života.

Upisao se i u povijest

Angelo je u svojoj padobranskoj karijeri zabilježio i neke jedinstvene skokove po kojima je prvi u svijetu. Tako je prvi padobranac koji je skakao tandem iz komercijalnog aviona Embraer EMB 120. Ujedno, Angelo se upisao u povijest i kao prvi čovjek koji je skočio tandem iznad piramida u Egiptu. U Hrvatskoj je pak prvi skočio tandem u kojem je osobi s paraplegijom omogućio ovaj jedinstveni doživljaj.

– Kad sam trebao skakati iznad piramida, dva dana ranije pao sam s motora i dobio šest šavova. Otišao sam na skok sa sašivenom nogom jer nisam htio propustiti tu nevjerojatnu priliku. A što se Hrvatske tiče, to mi je bio jedan od najdražih skokova – dodaje Angelo.

Skok u Hrvatskoj košta 1500 kuna, u Keniji 420 dolara

U Hrvatskoj skok padobranom stoji 1500 – 1700 kuna, a u Keniji iznosi 420 dolara. Skočiti s, primjerice, četiri tisuće metara visine zaista je nevjerojatno iskustvo, poručuju iskusni padobranci, instruktori koji cijelim putem brinu za turista, upućuju ga na pravila, položaj tijela, govore što će se slijedeće dogoditi. Instruktore i putnike prevoze manji avioni, do 20 osoba, a mnogima je to ujedno i prvi let – avionom, doznajemo od našeg sugovornika A. Vuletića.

(www.icv.hr, ip, mlo, Foto: Facebook Angelo Vuletić)