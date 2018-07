KAKO SLIJEPI MOGU „VIDJETI“ BOJE Otkrit će to nova početnica koju su osmislili Perica M. i Vedran S.

Virovitičani Perica Mihaljević, profesor klavira u Glazbenoj školi Jana Vlašimskog u Virovitici i Vedran Stanić, grafički dizajner u tvrtki Grafoprojekt, učinili su nemoguće – slijepima su omogućili da „vide“ i shvate boje. Osmislili su sustav taktilnih oznaka za boje – Lunas spectrum – koji u odnosu na sve druge sustave omogućuje slijepim osobama razumjeti nastanak boja i otvara prostor za njihovu kreativnost.

– Ovaj sustav otvara slijepima svijet boja i sve ono što je uz to vezano. Ne daje samo opću informaciju o boji, već otvara i pitanje estetike, razbija tabu koji je prisutan među slijepima – objašnjava Perica, koji kao slijepa osoba itekako zna koliko ovakve inovacije omogućuju kvalitetniji život slijepim osobama.

KREATIVNO I EDUKATIVNO

– U kontaktima sa slijepim osobama vidjeli smo da koriste različite alternativne načine prikaza boja predmeta. Postoje elektronska pomagala za očitavanje boja koja izgovore kakve je boje određeni predmet. Međutim, jedna od ideja vodilja u cijeloj priči je bilo da se slijepima ponudi nešto čime će se moći kreativno izražavati, učiti i primjenjivati u svakodnevnom životu – dodaje Perica, ističući kako ovaj sustav prvi u svijetu korisnicima prikazuje veliki spektar nijansi. Ne daje samo informaciju o osnovnim bojama i njihovim dvjema, trima varijantama, nego nudi cijeli spektar oznaka.

– Sva dosadašnja rješenja su pomalo podcjenjujuća za slijepe jer nude samo osnovan način prepoznavanja boja, ne nude edukativni pristup niti omogućavaju kreativno izražavanje – objašnjava Perica.

Da bi maksimalno iskoristili potencijale ovoga sustava, Perica i Vedran su osmislili samoljepljive naljepnice s oznakama za boje.

– Sustav je primjenjiv u svakodnevnom životu jer oznakama za boju slijepe osobe mogu označiti različite uporabne predmete iz doma. Napravili smo i taktilnu memory igru i Rubikovu kocku. Najvažnije je što ove naše naljepnice i taktilne oznake nisu nametljive, ne smetaju osobama koje vide, a slijepima pomažu – objašnjava Vedran, koji se kao grafički dizajner pridružio Perici u osmišljavanju ovog sustava.

ZA ZANIMLJIVIJU NASTAVU

Najinovativnija mogućnost ovog sustava je ta što omogućuje slijepima kreativno se izraziti.

– Kao dijete u školi sam volio crtati metalnim šilom po gumenoj podlozi. No, kada sam nacrtao određene motive, želio sam ih i obojati, a tada nisam imao tu mogućnost. Tadašnji učitelj me potaknuo da koristim točkice za bojanje, a sada smo tu njegovu ideju unaprijedili, razradili i stvorili naš sustav – govori nam Perica.

Upravo ova edukativna mogućnost njihovog sustava potaknula ih je da osmisle početnicu koja bi slijepe uvela u svijet boja.

– Plan nam je izdati početnicu i vježbenicu na temu učenja naših boja. Htjeli bismo da ona bude dostupna slijepim osobama, a u daljnjoj fazi željeli bismo ih ponuditi nastavnicima likovne kulture kako bi i oni, kada se susretnu sa slijepim učenikom, imali materijale kojima bi učeniku mogli nastavu učiniti zanimljivijom i kvalitetnijom – objašnjava Perica, dodajući kako im je želja početnicu napraviti na brajevom i latiničnom pismu te na dva jezika kako bi je mogli šire ponuditi. Kako kažu ova dva inovatora, ideja ne manjka no, kao i obično, problem je novac.

– Trenutno smo u fazi prikupljanja donacija za proširenje projekta i izdavanje početnice. U razgovoru s brojnim slijepima vidimo da su oduševljeni našim sustavom i mogućnostima koje on nudi. Zaista bismo željeli da svima bude dostupan, no za to je potreban novac – s osmijehom nam govori Vedran. Nada se da će njihovu jedinstvenu ideju prepoznati i dobročinitelji koji će im financijski pomoći da ove posebne početnice ugledaju svjetlo dana i dođu do svakog zainteresiranog. (www.icv.hr, ml)