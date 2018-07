Najviše pšenice je treće klase, otkupna cijena oko jedne kune…

Žetva pšenice na području Virovitičko-podravske županije u potpunosti je završila ovih dana, a prema informacijama s terena požnjevena je s desetak tisuća hektara. Potvrdio nam je to i viši stručni savjetnik za ratarstvo Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Virovitičko-podravske županije Ljubomir Duvnjak.

– Prinosi su bili različiti od OPG-a do OPG-a. Oni sa slabijim prinosima imali su oko 4,5 tone po hektaru, a veći prinosi kod poljoprivrednika bili su oko 6,5 tona, što pokazuje da je to nekih 20 posto manji prinos nego prošle godine. I ove godine otkup pšenice radio se već treću sezonu po novom kodeksu otkupa žitarica, odnosno po proteinskoj vrijednosti žitarice. Rezultati pokazuju da najmanje ima premium pšenice, odnosno one kojoj je proteinska vrijednost 15 posto. Prve klase pšenice, odnosno one čija je proteinska vrijednost do 14,99 posto ima oko 5 posto, a druge klase pšenice proteinske vrijednosti od 12 do 13,99 posto ima oko 25 posto. I ove godine najzastupljenija je treća klasa, odnosno pšenica čija je proteinska vrijednost od 10,5 do 11,99 posto, a s polja je požnjeveno čak 60 posto pšenice treće klase. Pšenice četvrte klase, takozvane stočne pšenice, odnosno one čija je proteinska vrijednost manja od 10,5 posto, požnjeveno je s ukupno 10 posto površina. Otkupna cijena pšenice na našem području je na razini prošlogodišnje, odnosno u prosjeku od kune do kune i 15 lipa po kilogramu kada govorimo o prvoj, drugoj i trećoj klasi, dok se za premium pšenicu koje ima najmanje može dobiti 1,25 kn/kg – rekao nam je prema prvim rezultatima s terena viši stručni savjetnik u Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi VPŽ Ljubomir Duvnjak. (www.icv.hr, bs, Foto: Pixabay)