Novi Zakon o vatrogastvu u mnogočemu će ići na ruku vatrogascima DVD-ova i njihovim obiteljima

U tijeku je izrada Nacrta novog Zakona o vatrogastvu koji bi trebao biti donesen do kraja kalendarske godine, a njegova provedba trebala bi započeti sredinom iduće godine. Novi zakon imao bi mnoge promjene u odnosu na trenutni, a prvenstveno se to odnosi na davanje povoljnijeg statusa dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima radi ostvarivanja njihovih prava. To nam je potvrdio i predsjednik Koordinacije vatrogasnih zajednica istočne Hrvatske, ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Željko Palković:

– Za sada je još sve u fazi prijedloga, no smatram da će donošenjem novog zakona mnogi dosadašnji nedostaci biti eliminirani, posebice kada se govori o članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na primjer, ako vatrogasac iz DVD-a izgubi život u gašenju požara, njegova obitelj ne ostvaruje potrebna prava, kao što je to slučaj s profesionalnim vatrogascima. Novim zakonom status profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca bio bi izjednačen. To je samo jedna od pozitivnih novina koje se predlažu u novom zakonu. (www.icv.hr, bs; foto: arhiva)