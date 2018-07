OD CRNCA DO ČAĐAVICE ZA 20 MINUTA MANJE Počinju radovi na spajanju Suhe Mlake i Zvonimirovca

Nekada je cesta spajala dva općinska središta, Crnac i Čađavicu. No, 1998. godine, srušen je derutni most i od tada, do 2015., oni koji su putovali od Crnca do Čađavice i obratno, trošili su vrijeme na obilazak koji je produljivao putovanje i do pola sata. 2015. godine, izgrađen je most preko Voćinke (otvorili su ga tadašnji župan Tomislav Tolušić, saborski zastupnik Josip Đakić i načelnik Čađavice Mirko Rončević).

Bio je vrijedan 1.250.000 kuna. Most je spojio naselja Zvonimirovac i Suhu Mlaku, odnosno općine Čađavicu i Crnac. Završetkom mosta putovanje između dva općinska sjedišta Čađavice i Crnca skraćeno je makadamom za 15-ak kilometara. Izgradnju mosta financirala je Općina Čađavica uz pomoć Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Bio je to tek prvi korak prema potpunom spajanju dvije općine, dva naselja. U ponedjeljak je u posao uvedena tvrtka Gravia iz Osijeka, a radove je obišao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović i načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, kao i predstavnici izvođača radova, tvrtke Gravia Osijek.

Naime, ukupna duljina ceste koja će se asfaltirati i na kojoj će radovi biti gotovi u iduća četiri mjeseca, je oko 3,5 kilometara. Ukupna vrijednost, iznosi oko 9 milijuna kuna (3.687.719 kuna za područje Općine Čađavica i 5.400.000 kuna sa strane Općine Crnac). Sredstva su dobivena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 100 %-tnom iznosu i to za „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta u provedbi mjere M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“.

Cesta koja će asfaltom spajati Zvonimirovac i Suhu Mlaku, skratit će put od Crnca do Čađavice za 20 minuta.

