Ovog vikenda u kinu PARK pogledajte: “Mamma Mia: Here we go again” i “Luis i društvo iz svemira”

U Mamma Mia: Here We Go Again! Sophie (Amanda Seyfried) bori se s izazovima koje joj je donijela trudnoća, a ohrabrenje pronalazi u priči o trudnoći njezine majke Donne (Meryl Streep) i emocionalnim previranjima s kojima se tada suočavala. Mladu Donnu utjelovljuje mlada nada svjetske filmske scene, britanska glumica Lily James, koja je u samo deset godina karijere već ostavila značajan trag u svijetu filma. Pamtimo je po ulogama na malim i velikim ekranima; u serijama Downton Abbey i War & Peace te filmovima Cinderella, The Exception, Darkest Hour i Baby Driver. U svojim prisjećanjima, Donna spominje i svoju majku koju tumači ni manje ni više nego mega popularna američka pjevačica i glumica Cher, također poznata kao božica pop-a.