POČETAK PRIPREMA Turanovac želi sa svojim podmlatkom ostvariti što bolje rezultate u II. ŽNL Zapad

Nogometaši Turanovca, članovi II. ŽNL Zapad prošli tjedan su krenuli sa pripremama kako bi što spremniji ušli u novu sezonu. Prošlu sezonu završili su na 9. mjestu sa osvojenih 23 (-1) boda. U klub su ovog prijelaznog roka stigli Tomislav Krajačić, Luka Mikac i Robert Tubić.

Ciljevi ove sezone su im kao i proteklih tri pomlađivanje ekipe od svojeg juniorskog pogona.

– Dali smo si zadatak da ćemo u tri godine stvoriti mladi pogon koji će nositi klub u narednih 15 godina. To smo i ostvarili, u prvoj i drugoj godini osvojili smo 2. mjesto, prema tome Turanovac ima pomladak i ne bojimo se budućnosti i opstanka kluba – ističe predsjednik NK Turanovca Tomislav Zalogaj.

Turanovac ima najmlađu momčad u II. ŽNL Zapad. Svi juniori igraju i za prvu ekipu, ponekad dođe do neslaganja i rezultatske krize, ali što je i bilo za očekivati jer je to jedna mlada ekipa koja treba steći još puno iskustva. Gotovo cijela juniorska i seniorska ekipa dečki su iz sela, od 23 igrača samo dva nisu iz Turanovca.

– Želim zahvaliti svima koji prate NK Turanovac i kao gledatelji i kao navijači, posebno onima koji odvajaju od sebe kako bi sezonu što uspješnije priveli kraju. Zahvaljujem i općini Lukač što nas prati po pitanju svega što se tiče sezone, od sudaca, delegata do komunalnih davanja i svega ostalog jer bez toga ne bi bilo nogometa, slobodno mogu reći u nijednom klubu ovdje u općini. Ovaj tjedan imamo pripreme za tradicionalni nogometni turnir koji se ovdje održava već desetljećima i tu smo dobili pomoć općine kao i svake godine do sada. Još samo da se ostvari obećano da napokon možemo obnoviti naš sportski dom. Nadam se da će biti i to do godine da možemo funkcionirati u normalnim uvjetima – kaže Zalogaj.

(www.icv.hr, ip, foto: facebook NK Turanovac)