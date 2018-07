Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković: Cijeloj Slavoniji šaljem poruku zajedništva i partnerstva

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u petak svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca u povodu Dana Grada Vinkovaca i blagdana sv. Ilije, zaštitnika grada na Bosutu. Poručio je Slavonija može biti jedan od generatora razvoja zemlje, „kako bi naši mladi ljudi ostali ovdje, na svojoj zemlji i u svom domu zasnivali obitelji“. Prisjetio se podnesene žrtve za slobodu domovine koja „obvezuje da se svaki dan trudimo i radimo za bolji život diljem Hrvatske“.

Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, a sjednici je nazočio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Ispružena ruka potpore radi ostanka naših mladih

Pozdravljajući okupljene, predsjednik Vlade naglasio je da u ovoj prigodi Gradu Vinkovcima, Vukovarsko-srijemskoj županiji i cijeloj Slavoniji želi poslati poruku zajedništva i partnerstva.

– Slavonske županije zaslužuju ispruženu ruku potpore, podrške, suradnje i investiranja kako bi Slavonija bila jedan od generatora razvoja zemlje, kako bi naši mladi ljudi ostali ovdje, na svojoj zemlji i u svom domu zasnivali obitelji – kazao je izrazivši želju da „mandat ove Vlade bude obilježen jednim posebnim projektom, a to je projekt Slavonija“.

Premijer je istaknuo da Vlada poduzima brojne mjere i projekte koji se odnose na Slavoniju, o kojima će biti riječi i na današnjoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a koji će biti ostvareni zajednički radom Vlade i lokalne i regionalne samouprave.

– Očekujem da kroz suradnju Vlade, Sabora i lokalne i područne samouprave možemo ostvariti tu nužnu sinergiju za razvoj Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije i cijele Slavonije – rekao je predsjednik Vlade.

Vlada brojnim projektima stoji iza Slavonije

Pritom je podsjetio da su u tijeku važni prometni projekti, poput vinkovačke obilaznice, te da je nedavno potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci–Vukovar“. Također je u provedbi i projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a jučer je odlukom Vlade Gradu Vinkovcima darovana nekretnina za smještaj Arhivskog sabirnog centra i Glazbene škole Josipa Runjanina.

– Niz drugih projekata koji idu kroz program Konkurentnost i kohezija, s velikim sredstvima koja su uložena, pokazuju da je Vlada tu, iza Slavonije, iza Vinkovaca, iza Vukovara, iza svih drugih gradova i općina, iza županija – poručio je predsjednik Vlade.

Dodao je da su povjerenje i brzina zajedničkoga rada zahvaljujući redovitom dijalogu, ne samo kroz Savjet s pet slavonskih županija, nego kroz suradnju Vlade i županija svakih šest mjeseci sada dignuta na razinu da svaki župan vrlo dobro poznaje svakoga ministra te da svaki ministar zna što je u njegovom resoru, u njegovoj domeni, bitno u svakom dijelu Hrvatske.

Razvoj i povjerenje

– I taj refleks pravodobnog, zajedničkog reagiranja, potpore, financiranja, potpisivanja projekata i njihove realizacije, kroz ovo će četverogodišnje razdoblje generirati ono što je najvažnije, a to je razvoj. Generirat će i onu ključnu poruku, a to je povjerenje. Povjerenje u to da zajedničkim naporom možemo poboljšati Hrvatsku, možemo ne samo dati nadu našim ljudima, nego konkretno, na mikrorazini, učiniti život kvalitetnijim – naglasio je.

Naveo je da je Vlada samo do sada investirala 4,5 milijardi kuna u različite programe zapošljavanja.

– To je više nego ona prethodna Vlada 2011.–2015. u cijelom mandatu. I to se osjeti. Osjete se projekti Od mjere do karijere, Zaželi i Zaposli se. Sve su to mehanizmi kojima ljudima koji su dugo izvan tržišta rada, ili su u starijoj dobi, osobama s invaliditetom ili nezaposlenim ženama i mladima, nalazimo putove da sami zarađuju za svoju egzistenciju i tako pridonose sebi, svojoj obitelji i zajednici u kojoj žive – istaknuo je premijer.

Hrvatska može i više i bolje

Predsjednik Vlade naveo je da nam svi makroekonomski pokazatelji u ovom trenutku idu u prilog, iznijevši novi podatak da smo treća zemlja u Europskoj uniji po brzini smanjenja javnoga duga.

– Proračunski suficit prošle godine, najbrže smanjenje javnoga duga – već smo negdje oko 77% udjela u BDP-u, smanjenje nezaposlenosti. Ovo će biti najbolja turistička sezona ikada, bolja od one lanjske kad smo imali više od 100 milijuna noćenja, 18 milijuna gostiju, 11 milijardi prihoda od turizma. Sad će to sve biti još bolje – naglasio je.

– Iskoristimo ovaj trenutak, budimo uvjereni da Hrvatska uvijek može i više i bolje. Ovo je prigoda da to napravimo. Imamo vremena, osigurali smo političku stabilnost koja je bila preduvjet svega, gospodarski rast i razvoj su tu, gradimo naše institucije, jačajmo samopouzdanje u naš pravni sustav, u našu upravu. Cijenimo sve ono što su hrvatski branitelji učinili za Hrvatsku, osobito ovdje, jer ta je žrtva vrijedila hrvatske slobode. Bila je velika, a sve nas, koji zahvaljujući njima obnašamo dužnosti u slobodnoj, demokratskoj, neovisnoj Hrvatskoj, obvezuje da se svaki dan trudimo i radimo za bolji život Hrvatske u svim njezinim krajevima – zaključio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, zahvalivši na gostoprimstvu i čestitavši Dan Grada Vinkovaca, blagdan sv. Ilije, kao i svima koji će danas dobiti nagrade i priznanja za sve što su učinili u svom angažmanu na opće dobro svojih sugrađana. (www.vlada.hr, Fotografije: vlada.hr, Kristijan Toplak)