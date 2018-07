U orahovačku srednju školu upisan 61 učenik

Završen je ljetni upisni rok u Srednjoj školi ”Stjepan Ivšić” Orahovica. U odnosu na plan, upisan je manji broj učenika, no ravnatelj škole Zorislav Milković siguran je da će u jesenskom roku sve biti popunjeno:

-Za sada je u Opću gimnaziju od planiranih 22 učenika, upisano 19 , u smjer komercijalist od 20, upisano je 13, zatim u smjeru CNC operatera upisano je svih osam planiranih učenika dok je kod cvjećara od 6 koliko smo planirali, upisano troje. Za smjer voćar-vinogradar-vinar imamo 6 mjesta, a upisano je za sada dvoje. Smjer automehatroničar je popunjen, dakle od 6 mogućih sve je upisano. U smjeru kuhar od mogućih 8 mjesta, upisalo se 7 učenika dok se kod konobara od 6 upisalo troje. Brojka je mogu reći dosta solidna, no ipak očekujem da će sva mjesta biti popunjena u jesenskom roku. Broj učenika je svakako manji nego ranijih godina, a tako je nažalost u cijeloj županiji što potvrđuju i kolege ravnatelji, no ono što možemo to i činimo, a to je da dajemo sve od sebe da pružimo što bolje uvjete budućim učenicima – rekao je Milković. (www,icv.hr.vg,foto:V.Grgurić)