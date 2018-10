4. LIGA BJ-KC-VT: PEMPER OBEĆAO – PEMPER ISPUNIO Šantavec za veliko slavlje i pobjedu Slatine

Slatina je danas (subota) na domaćem terenu odigrala utakmicu 7. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, u kojoj je ugostila Ferdinandovac.

U čvrstoj utakmici bez puno šansi domaći su došli do važna 3 boda. Nakon početnog vodstva preko Potočkog iz kornera, Slatina dobiva gol, poslije loše intervencije vratara Radonjića.

U nastavku igrači Slatine pokazuju čvrst karakter i stišću do samog kraja, kada u zadnjim sekundama zgoditkom Šantaveca počinje veliko slavlje. Slatina je s 2:1 na svom terenu pobijedila Ferdinandovac.

– Bila je ovo čvrsta, prava prvenstvena utakmica. Znali smo da će biti tako i da su oni težak protivnik. Imali smo malih problema prošli tjedan, no ekipa je to prebrodila i pobijedili smo. Rekao bih da nismo loše igrali, na momente smo bili jako dobri pa se onda malo pogubili, ali dobro. Igrači teže onom što od njih tražim, a to je pas igra i bit će to još bolje, zadovoljan sam – rekao je domaći trener Damir Pemper.

Slatina – Ferdinadovac 2:1

Igrač utakmice: Dominik Šantavec

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)