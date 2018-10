BOMBONJERA U SRCU SLAVONIJE Hotel Kurija Janković dobit će vinski bar, wellness i Športsko rekreacijski centar

U prvih devet mjeseci, u Hotelu Kurija Janković noćilo je više gostiju nego u čitavoj 2017., najviše dolaze Nijemci i Austrijanci. Ovaj hotel koji je nekada bio ruševina, koji je kupnjom od potpunog urušavanja, uz viziju tadašnjeg župana Tomislava Tolušića, spasila Virovitičko-podravska županija, u skoroj budućnosti, dobit će nove sadržaje. Kad se sve napravi, bit će to „bombonjera“ u srcu Slavonije.

Statistika je neumoljiva i točna. U odnosu na prošlu 2017. godinu kada su tijekom 365 dana ostvarili 2.547 noćenja, 2018. se pokazuje kao iznimno uspješna za ovaj heritage hotel. U prvih devet mjeseci, ostvarili su ukupno 3.001 noćenje. Obnavljanje ruševne kurije pokazalo se kao pun pogodak jer su njezinu posebnost i značaj prepoznali domaći, ali i strani turisti. Kurija je obnovljena europskim novcem i sredstvima Virovitičko-podravske županije.

Hotel Kurija Janković je heritage hotel – hotel baština s četiri zvjezdice, jedini takav hotel u Slavoniji, koji se nalazi u Kapela Dvor na pola puta između Virovitice i mađarske granice. Hotel raspolaže s 18 soba, konferencijskom dvoranom kapaciteta 40 osoba. Tu je i soba za sastanke kapaciteta 12 osoba, suvenirnica, restoranom u kojem se poslužuje tradicionalni slavonsko-podravski doručak i caffe bar u kojem se nalaze proizvodi lokalnih proizvođača. Gostima su na raspolaganju brdski i električni bicikli kojima se mogu uputiti u istraživanje ovog spoja Podravine i Slavonije, kao i obližnje rijeke Drave.

No u Kapela Dvoru se stvaraju novi sadržaji. Naime, Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, direktor Domogradnje Siniša Gregorić i direktor projektantskog ureda King art studio Ivan Kršić, sredinom srpnja potpisali su ugovor za Izgradnju športsko-rekreacijskog centra, pristupne ceste, uređenje okoliša Kurije Janković u Kapela Dvoru u ukupnoj vrijednosti 7.752.536 kuna, 6.700.036 za izgradnju športsko rekreacijskog centra, te još 1.052.500 za pristupnu cestu i parkiralište.

Ugovor je potpisan u sklopu EU projekta EV 13 GAP „Filling the gap – completion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica“. Radi se o projektu čija je vrijednost 1.982.494 eura. On je nastavak projekta „Drava4Enjoy“ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije.

– Ovim projektom izgradit će se Športsko rekreacijski centar koji će kao takav biti jedini u Slavoniji. Ovim novim projektom također će biti uređene pristupne ceste i okoliš, a rekonstrukcijom postojeće zgrade nastat će wellness centar i vinski bar što ulazi u program dodatnih sadržaja koji su prijeko potrebni. Osim toga izgradit će se i nova zgrada u kojoj će se nalaziti spremište za bicikle, budući da je i ova cijela priča krenula upravo kroz cikloturizam. Bit će tu i moderno uređene tribine, svlačionice, sportski tereni, idealno za aktivni odmor, ali i pripreme sportskih klubova – napomenuo je župan Igor Andrović, koji je uz voditeljicu Hotela Kurija Janković Sanju Sudar i predstavnike izvođača, obišao radove na budućim sadržajima najljepšeg malog hotela u kontinentalnoj Hrvatskoj.

(www.icv.hr, www.vpz.hr)