Darivatelji krvi GDCK-a Orahovica najaktivniji u županiji

U povodu dana darivatelja krvi, 140 godina djelovanja hrvatskog Crvenog križa, 25 godina od priznanja HCK-a od Međunarodnog pokreta te 65 godina dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica priredilo je svečanost dodjele zahvalnica darivateljima s okruglim brojem darivanja. Svečanost je održana u Domu kulture u Zdencima uz domaćinstvo i pokroviteljstvo Općine Zdenci, a nazočili su joj načelnik Zdenaca Tomislav Durmić i predstavnik Grada Orahovice Milan Babac. U uvodu nazočne je poviješću Crvenog križa, kako općenito tako i društva u Orahovici, upoznao predsjednik GDCK-a Orahovica Pavao Ramić, a potom je statističke podatke o davalaštvu krvi na orahovačkom području iznio ravnatelj društva Željko Kiš.

-Davalaštvo krvi unazad posljednjih sedam godina vidljivo opada, ponajviše zbog odlaska mladih ljudi s ovoga područja, a potrebe su nažalost sve veće. U ovoj godini do sada smo prikupili 343 doze, ovogodišnji plan je 610, a do kraja godina imamo još dvije akcije u Zdencima i Orahovici, a plan zasigurno neće biti ispunjen. No, ipak možemo se pohvaliti da smo po broju stanovnika najbolji u županiji. Naime, u Orahovici na 100 stanovnika se prikupi 4,84 doze krvi, Slatina je na 4,18, a Virovitica 3,25. Međutim, to je još uvijek premalo i pozivam sve da se odazivaju našim akcijama jer time mogu spasiti mnoge živote – rekao je Kiš.

U nastavku svečanosti podijeljene su zahvalnice za darivanje krvi pa je tako za prvi put darovanu krvi zahvalnice primilo 26 ljudi, za 5 puta troje, za 10 puta 12 darivatelja, 10 je primilo za 20 darivanja, sedmero za 30, četvero za 40 dok su zahvalnice i brončani znak za okruglih 50 darivanja dobili Tomislav Barjanac, Tihomir Hološ, Vinko Koštić, Nenad Sabo i Blaženko Šramek. Potom je GDCK Orahovica zahvalnicom nagradio 34 volontera za predan i humanitaran rad u društvu, a na kraju su uručene jubilarne plakete HCK povodom velikih obljetnica za izvanredan doprinos i nesebično pruženu pomoć u ostvarivanju humanitarnih ciljeva Hrvatskog Crvenog križa.

Na prijedlog orahovačkog društva plakete su dobili posthumno nekadašnji predsjednik GDCK-a Orahovica Milan Pavlović, volonter Stevo Hulak iz Zdenaca te humanitarci iz Francuske, Ivan i Carmen Perković, dr. Pierre Chollat Namy i Joisette Roig, koji svake godine orahovačkom društvu dostave nekoliko šlepera humanitarne pomoći. Na kraju svečanosti nazočnima su se obratili predstavnik Grada Orahovice Milan Babac te načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić istaknuvši darivatelje krvi kao heroje današnjice koji zaslužuju svaku pohvalu i zahvalnost. (www.icv.hr, vg; Foto: V. Grgurić)