DIM NAD PITOMAČOM Kaos na Klisi pod kontrolom, vatra i dalje tinja pod otpadom

Policija traži počinitelja koji je prije dva tjedna odložio otpad i zapalio ga pored ograde zatvorenog odlagališta Klisa na području općine Pitomača, zbog čega je nastao požar o kojem se već danima govori u Pitomači i okolici.

Doznajemo to u Općini Pitomača, a potvrđuju i u PU virovitičko-podravskoj koja se prošlog tjedna aktivno uključila u cijeli slučaj.

GUSTI DIM I NESNOSNI SMRAD

Pitomača i okolna naselja već su danima pod okriljem gustog dima i smrada paleži koji se širi sa zatvorenog odlagališta. Mještani, koji zbog dima strahuju za vlastito zdravlje, ali i stoku i ostale domaće životinje, voće i povrće pitaju kada će se situacija staviti pod kontrolu.

-Činimo sve što je u našoj moći da situaciju stavimo pod kontrolu. Pripadnici vatrogasnih postrojbi i zaposlenici komunalnog poduzeća danima su na terenu, ugašen je požar na otvorenom dijelu, no dim se i dalje širi zbog otpada koji tinja ispod površine. Požar je uzrokovao nelegalan otpad koji je nepoznati počinitelj ostavio i zapalio u blizini ograde, a koji se potom proširio i na samo odlagalište.

Apeliramo još jednom na sve mještane da otpad ne odlažu ni u blizini Klise, kao ni na drugim divljim odlagalištima, kojih je jako puno. Općina ima ugovor s Florom i sav komunalni otpad odvozi se u Viroviticu – objašnjava Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača.

ZAPALE PA „ISPARE“

Ni ograda, kao ni činjenica da odlagalište ne radi već godinu dana, ne sprječava nesavjesne mještane da uz ogradu ili u blizini odlagališta odlažu sve i svašta. Doslovno. Odjeću, plastiku, građevinski materijal, spužve, kablove.

Najčešće taj isti otpad odmah i zapale, pa nestanu. Situacija prije dva tjedna nije bila izuzetak. Otpad je nepoznata osoba jednostavno izbacila u blizini ograde, zapalila i otišla. No visoke temperature za ovo doba godine i vjetar pogodovali su vatri pa se s manje hrpe, izvan odlagališta, brzo proširila i na zatvoren, ograđen prostor unutar odlagališta i nastao je kaos.

TINJA NA TRI METRA DUBINE

Uz otpad na površini, počeo je tinjati i otpad ispod odlagališta na dubini od nekoliko metara. Razlog su kanali koje su, neslužbeno doznajemo, iskopali štakori po cijelom odlagalištu i u kojima zrak omogućava vatri da polako tinja. Dim na koji i danas mještani upozoravaju potječe – ispod odlagališta.

Zdravko Fras, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pitomača jedan je od onih koji su od prvog dana (i noći) na terenu. S djelatnicima komunalnog poduzeća, požar su s prvim danom stavili pod kontrolu, riskirajući zdravlje i živote kako bi ugasili stiropor, foliju, cijevi od navodnjavanja, krpe…

-Gorjelo je sve, uvjeti su bili teški, dim je bio gust, smrdjelo je na plastiku, foliju, krpe – priča nam Zdravko F. Uz DVD Pitomača, požar su gasili i pripadnici DVD-a Turnašica, DVD-a Kladare. Vodenim topovima rješavali su vatru na površini.

– Svaki dan smo potrošili i do 70 kubika vode. Od prvog dana nije bilo opasnosti da se požar proširi, no na dim ne možemo utjecati, još uvijek tinja ispod površine do koje mi nikako ne možemo doći – kaže Z. Fras. Površina odlagališta natopljena je vodom, no do otpada koji tinja u dubini moguće je doći isključivo radnim strojevima. Otvorenog plamena više nigdje nema, pa se zemljom nasipavaju oni dijelovi odlagališta na kojima tinja otpad u dubini, kako bi se površinskim pokrovom od zemlje spriječio dovod zraka i do kraja ugasilo cijelo odlagalište.

KAZNITI NEODGOVORNE

-Dim će se osjetiti još koji dan, tu ne možemo puno pomoći. Vani je jako toplo, a ni vjetar nam ne pogoduje. Kiša nam je ovaj vikend malo pomogla, no nedovoljno da ugasi sve što još tinja. I dalje pokušavamo vodom doprijeti do tih dubljih slojeva otpada, a ostalo će odraditi zemljani pokrov – poručuje Z. Fras.

Ističe kako je jako razočaran ponašanjem mještana koji i dalje otpad odlažu „na divlje“, čak i ovih dana, kada jasno vide koliko truda vatrogasci i komunalci ulažu u gašenje Klise. – Gledajte sad ovu situaciju, mi se danima borimo s vatrom, dimom, paleži, ljudi nas vide, vide kako nam je teško. No svakog jutra dočeka nas nova hrpa otpada pored odlagališta. I dalje ga pale, neovisno o ovom događaju. Nažalost, moram reći, dok se ne počnu naplaćivati kazne za takvo ponašanje, mislim da neće biti promjene – poručuje vatrogasni zapovjednik Zdravko Fras. (www.icv.hr, mlo)