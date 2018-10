Do kada će nas grijati sunce? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja listopada

Do kraja tjedna ne treba očekivati značajniju promjenu vremena. Nalazit ćemo se u polju povišenog tlaka zraka. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu i maglu, a tijekom dana uz više oblaka, osobito tijekom četvrtka i petka neka ne iznenadi gdje koja kišna kap. Ništa puno, ali eto, da ne bude iznenađenje. Ipak generalno gledajući do kraja tjedna trebalo bi se zadržati lijepo jesensko vrijeme.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 7°C tijekom nedjelje do 11°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Najviše dnevne od 14°C tijekom nedjelje do 21°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Vjetar slab tijekom nedjelje na udare i umjeren sjevernih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

Tjedan pred nama trebao bi obilježiti hladniji vremenski period, koji će se vrlo vjerojatno zadržati do kraja listopada. Možda i duže. Veći dio tjedna obilježit će suho i stabilno vrijeme. Sredinom tjedna uz više oblaka postojat će mogućnost za vrlo malo kiše. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C krajem tjedna do 10°C. Najviše dnevne od 10°C krajem tjedna do 17°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Sredinom tjedna u prolaznom okretanju na južne smjerove. UV- indeks nizak i umjeren.

Znamo da vas vjerojatno sve zanima kakvo nas vrijeme očekuje za blagdan Svih svetih, ali još uvijek je nezahvalno prognozirati vremenske uvjete tako daleko unaprijed. Na osnovu trenutnih izračuna prognostičkih modela pred kraj mjeseca listopada te početkom studenog velika je vjerojatnost za jutarnji mraz i to onaj prizemni. Po pitanju oborina još je teža situacija kod prognoziranja. Za sada izgleda da je velika vjerojatnost oborina, no više o svemu u danima pred nama. (www.icv.hr, kp)