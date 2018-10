Filmske 3D projekcije od sada i u kinu PARK u Virovitici – već ovog vikenda pogledajte SF horor “Venom 3D” i animirani “Stopalići 3D”

Kada lik Eddiea Brocka u svojem novinarskom istraživanju postane domaćinom izvanzemaljskog stvorenja on postaje Venom. Izvanzemaljski simbiot potpuno ga obuzima i oduzima mu slobodnu volju. Pravila sada netko drugi određuje, svako opiranje je uzaludno. Njih dvoje postaju jedno, postaju Venom – najpoznatiji antijunak za kojeg nećete znati trebate li ga se bojati ili će vas spasiti.

Lik Venoma osmislio je 1988. g. pisac David Micheline, te crtači Todd McFarlane i Mike Zeck. Venom je izvanzemaljski simbiot, kojem je potreban čovjek kako bi preživio no zauzvarat čovjek dobiva nevjerojatne moći. Iako je lik Venoma prvotno bio zamišljen kao negativac, on kasnije, u određenim verzijama, postaje tzv. Antiheroj, a zatim gotovo i pravi heroj.