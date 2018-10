FOTO: 1. ŽNL Zdenačka Sloga Rezovcu nanijela drugi uzastopni poraz

U 9. prvenstvenom kolu 1. ŽNL Sloga je u svojim Zdencima ugostila momčad Rezovca. Bila je to odlična utakmica dvije momčadi koje teže nogometu i nadigravanju što je na kraju i publici najzanimljivije.

U prvom dijelu susreta domaća Sloga je dominirala, stvorila nekoliko ozbiljnih prigoda, no nisu uspjeli doći do pogotka. Rezovac je imao nekoliko poluprilika, ali na odmor se otišlo netaknutih mreža.

U drugom dijelu slična priča, Zdenčani su pritiskali želeći što prije postići pogodak što im je pošlo za rukom u 59. minuti kada je precizan bio Dijanešić. U 64. minuti uslijedila je još jedna brza kontra domaćih, a najspretniji je bio Bubaš i povisio na 2:0 za, činilo se mirno privođenje utakmice kraju. No, u 74. minuti Zdenčani su sami sebi zakomplicirali završnicu kada je Duspara u kaznenom prostoru naskočio na napadača Rezovca, srušio ga, a sudac Lončar opravdano pokazao na bijelu točku. Miran je bio Dežmarić koji je loptu poslao u jednu, a vratara Viraga u drugu stranu. Rezovac je tada krenuo na sve ili ništa, s tri napadača pokušali su doći do remija, no to im se osvetilo na drugoj strani kada je Bušljeta povukao brzu kontru i potom bio srušen na nekih 20-ak metara. Loptu je namjestio Vratković i sjajnim udarcem smjestio loptu od vratnice u mrežu, pravi euro gol. Do kraj susreta Rezovac je složio još jednu kontru, Virag nepotrebno istrčao što je iskoristio ponovno Dežmarić i mirno ga zaobišao te poslao loptu u praznu mrežu.

-Bila je to jedna sjajna, prava prvenstvena utakmica dvije podjednake momčadi s istim stilom igre, željne nogometnog nadigravanja. Mi smo dominirali, bili bolji od prve minute ali lopta nije htjela u gol. U drugom dijelu se otvorilo i da si praktički nismo sami dali dva pogotka, bilo bi to uvjerljivije, ali presretni smo zbog pobjede i bodova jer moram naglasiti Rezovac je do sada najbolja momčad s kojom smo igrali kod nas u Zdencima. Sljedeće kolo nas čeka sličan ogled protiv odlične momčadi Bratstva, nama takav nogomet odgovara i vjerujem da ćemo to i pokazati – rekao je trener Sloge Zoran Mandić izdvojivši Matiju Bubaša kao igrača utakmice.

Kapetan Sloge Jurica Kiris:

-Zahtjevna utakmica za nas, ali pokazali smo da i takve utakmice možemo pobijediti, pogotovo je to važno na svom terenu. Čestitke dečkima, ali isto tako i gostima na fer i korektnoj igri – zaključio je Kiris.

Sloga Zdenci – Rezovac 3:2

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)