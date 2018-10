Grad Orahovica u višenamjenskoj dvorani organizirao jednosatnu kazališnu hit komediju

Grad Orahovica u višenamjenskoj dvorani organizirao je jednosatnu kazališnu hit komediju „Rodijaci“ u režiji i adaptaciji Velimira Pšeničnika-Njirića u kojoj i glumi Matišu uz kolegu glumca Miru Barnjaka koji glumi Stipana. Riječ je o komadu u kojem je donesena priča o gastarbajterima iz pera Petra Miloša gdje se na duhovit način oslikavaju vrijeme u kojem živimo i razdoblje rata koje je iza nas, kao i događaje iz života dvojice hercegovačkih gastarbajtera koji napola nepismeni, bez znanja, rade u Njemačkoj. Događanja počinju kada jedan od njih dvojice dobije odbijenicu za mirovinu. Radnja se događa u zapuštenoj gastarbajterskoj sobici negdje u Njemačkoj. Odlična i duhovita predstava koja publici izaziva smijeh i opuštanje cijelim tijekom.

-Prije svega moram reći da sam oduševljen prijemom orahovačke publike, mi smo se svojski trudili da im predstavimo ovu priču najboljem svjetlu. Ova predstava je jednako aktualna kao i 1993. godine, kada je nastala. To je bila prezentacija kolumni danas pokojnog Petra Miloša koji je tada pisao u Slobodnoj Dalmaciji. Ja sam bio u ratnom kazalištu Hrvatskog vijeća obrane i tako smo igrali po frontu, po izbjeglištvima, vojsci i civilima. Moj pokojni kolega Ton i ja smo predstavu igrali 124 puta do 1997. godine i prestali, a prije 6 godina sam zajedno s novim kolegom ponovno pročitao taj scenarij te smo ju vratili na daske. Naravno, malo smo oplemenili sadržaj, dodali nekoliko aktualnih situacija današnjice i iz istog okvira složili ovo što danas igramo. Vidljivo je da se ljudi nisu promijenili godinama i to je ono što kazalište čini zanimljivim. Ovakve ljudske komedije su najbolje, meni je stvarno puna kapa onih jeftinih komedija koje se zovu komedije, a nitko se na njima ne smije. Na ovoj našoj su ljudi od sat i 15 minuta koliko je predstava trajala, 45 minuta smijali i to govori puno. Zato ne odustajemo. Ja sam rekao kolegi Barnjaku, koji je glumac u HNK Mostar gdje sam ja nekada bio umjetnički ravnatelj i prvak drame, da sam sada u mirovini i kada ne budem mogao više, da nađe nekoga drugoga i da dalje igraju ovu predstavu jer šteta je izgubiti ovu istinu koju ljudi prepoznaju na jedan bezbolan i zabavan način – rekao je redatelj i glumac predstave Velimir Pšeničnik–Njirić te dodao kako predstava donosi jednu veliku poruku.

-Da, ona donosi poruku realnosti. Ljudsko biće je ljudsko biće i njime se lako manipulira, podložni smo nekim biološki uhodanim stereotipima i dobro je tome se smijati i prepoznati pa možda nešto od toga primijeniti i u životu – zaključio je redatelj. (www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)