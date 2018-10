VEČER ZA PAMĆENJE Granitnom obranom i nezaustavljivim napadom Viro Virovitica šokirala Zagrepčane

Briljantna izvedba virovitičkih rukometaša danas (subota) u Zagrebu. Jednom rječju, ekipa trenera Damira Vašarevića “pomela” je dojučerašnjeg premijerligaša te ostvarila uvjerljivu pobjedu 32:23

Već na početku utakmice bilo je jasno da će ovo biti večer za pamćenje. Gostujući “uragan” krenuo je od prve minute i već do 9. gosti dolaze do vodstva 7:0. Koliki je to šok bio za Zagrepčane jasno je iz činjenice da su do tada iskoristili već dva time-outa. Međutim, pomoći nije bilo. Granitna obrana predvođena danas izvrsnim Starčevićem i Ivanom Gašparovićem neprelazan je bedem za domaće igrače, dok su nezaustavljiva krila Vašarević, Igor Gašparović i Benko nemilice “trpali” domaću mrežu. Kad je sirena odsvirala kraj prvih 30 minuta na semaforu je stajalo gotovo nestvarnih 17:7 za ekipu Viro Virovitice.

Jasno je bilo da je glavni zadatak trenera Damira Vašarevića bio u poluvremenu, kako ne upasti u euforiju i nekim brzopletim potezima kompromitirati sjajnu igru u prvome dijelu. I, može se reći da su igrači u potpunosti ispunili njegove zahtjeve. Naravno, nije bilo za očekivati da će Virovitičani onako besprijekorno moći odigrati cijelu utakmicu, ali su rutinski i u maniri velikih momčadi čuvali svoju prednost. Ekipa Metalca u nekoliko navrata uspjela se približiti na -5 razlike, no dalje i više od toga nije išlo. Za kraj, virovitički „lavovi“ su još jednom pritisnuli gas te do kraja utakmice vratili prednost na ogromnih i uvjerljivih +9.

Nakon ovakve igre teško je prije svega ne pohvaliti cijelu ekipu te sjajnu pripremu utakmice trenera Vašarevića. Ovako poraziti i gotovo poniziti ekipu koja je do jučer bila premijerligaš i koja se odmarala tri tjedna zbog odgođenih utakmica, mogu samo sjajno pripremljene i kvalitetne ekipe, a Virovitičani su to večeras bili. Predvodili su ih danas fenomenalni Vašarević sa 11 golova, Igor Gašparović sa 5, te Kristijan Smiljčić sa 4 postignuta zgoditka. Kod domaćih ponajbolji su bili Jurman sa 8 i Finek sa 5 zgoditaka.

Ovom pobjedom Virovitičani su zadržali visoko 2. mjesto na tablici 1. HRL Sjever, iako bi do kraja vikenda mogli zasjesti i na vodeću poziciju, ovisno o rezultatu sutrašnjeg derbija između ekipa KTC i Bjelovar.

Za Viro Viroviticu su igrali: Meter, Vašarević 11, Smiljčić 4, Rešetar, Štimac, L. Moslavac 2, Ig. Gašparović 5, Poljak, Crljenić 3, Starčević, Janjić 2, Iv. Gašparović 2, Šimić 1, K. Moslavac, Smutn i Benko 2.

Sedmerci: Metalac 2/2; Viro Virovitica 2/3

Isključenja: Metalac 8 min; Viro Virovitica 6 min

(rk-viro-virovitica.com)