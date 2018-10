Josip Bezuk iz Čađavice ulovio šarana teškog gotovo 22 kilograma

Na rijeci Dravi nedaleko Čađavice, mještanin toga mjesta ulovio je nesvakidašnji ulov. Bio je to običan dan u ribolovu, strastvenog i dugogodišnjeg ribolovca Josipa Bezuka (50) člana Ribolovnog društva ”Karas” Čađavica. Zabacio je u Dravu, i čekao da trzne. A onda, ne da je trznulo, nego se uhvatilo nešto ”veliko”.

-Lovio sam na kukuruz udicom owner četvorkom. Riječ je o skupoj udici, ali to isplatilo se. Uhvatio se nešto ”’veliko”, kada sam počeo vaditi ribu van nisam očekivao da je tolika. Mislio sam da je amur, ali kada je provirio bio je to šaran od 21,5 kg i to je mi je najveći do sada kojeg sam ulovio. Upecao sam do sada negdje oko 12 kg i manje, ali ovo je doista kapitalac – priča Josip i naglašava kako nije bilo lako izvući ovu grdosiju.

-Nije bilo lako, ali uvijek idem pripremljen na sve tako da sam imao svu potrebnu opremu i uspio. Iako je ovo sjajan ulov, ja uživam svakoga dana u ribolovu. Radio sam u policiji, sada sam u mirovini i svaki odlazak na Dravu i ribolov mi je odmor za dušu – nastavlja Josip te kaže kako je ribu već podijelio.

-Znate, ako se riba ne pojede vrlo brzo nakon ulova, onda to više nije to. Najbolja je kada je ”friška” i zato sam podijelio rodbini, susjedima i prijateljima, nešto ostavio sebi i to je to. Nama ribolovcima su ovakvi ulovi trofeji, evo ovog mog šarana sam čak i izmjerio i bio je 1,10 metara dugačak. Fotografije mi ostaju kao uspomena i idući vikend, naravno ponovno ”na vodu” – zaključuje Josip. (www.icv.hr, vg; Foto: V. Grgurić)