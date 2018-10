KARATIST MATIJA RELIĆ, VELIKA NADA VIROVITIČKOG SPORTA Tek mu je petnaest, a već ispisuje sportsku povijest

Karate na japanskom jeziku znači prazna ruka, a riječ je o borilačkoj vještini koja koristi sve dijelove tijela u svrhu samoobrane. Moderni karate mogao bi se podijeliti na tri dijela: Kihon, Kate i Kumite (borba). Kihon ili osnove karatea, objedinjuje sve osnovne tehnike karatea kao što su udarci rukom, nogom, stavovi, blokovi i drugo.

Kate su poseban skup točno određenih pokreta (udaraca, stavova i blokova) koji se izvode, a pokazuju borbu sa zamišljenim protivnikom. Borba može biti slobodna ili dogovorena (dogovori se koji će se udarac izvesti i kojim blokom se blokira taj udarac). Ovom borilačkom vještinom odlučio se baviti i jedan Virovitičanin, petnaestogodišnji Matija Relić, a donesena odluka bila je pun pogodak.

KVALITETAN IZBOR

Učenik prvog razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije u Virovitici karateom se bavi šest godina, a kako kaže, nije bilo nagovora od strane roditelja već je odluku donio sam.

-Karate sam počeo trenirati s devet godina. Nije bilo nikakvih nagovaranja od strane roditelja i prijatelja, potpuno sam donio sam odluku da ću početi trenirati i tako je sve počelo. Prije karatea nisam se bavio nikakvim sportom, zapravo sam i počeo jer sam mislio da bih se trebao baviti nekim sportom. To mi je uz školu trenutno jedina zanimacija. Do prije godinu dana išao sam u glazbenu školu, ali to mi je oduzimalo previše vremena pa sam morao odlučiti između srednje glazbene i karatea, no izbor nije bio težak – priča naš sugovornik.

Kao član Karate kluba Virovitica dosad je nastupio na nekoliko stotina turnira i ostvario brojne vrhunske rezultate, a s obzirom na to da mu je tek petnaest, ako nastavi ovim tempom definitivno će se zlatnim slovima upisati u povijest virovitičkog sporta. Teško je izbrojati sve medalje koje je Matija osvojio, ali istaknut ćemo nekoliko odličnih rezultata koje je ostvario u zadnja dva mjeseca. U Beogradu, na nedavno održanom bodovnom turniru za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, u kadetskoj konkurenciji, Relić je stao na najviše pobjedničko mjesto i oko vrata stavio zlatnu medalju. Početkom listopada u Rijeci je održan veliki međunarodni turnir u karateu “CRO Open”. Među 1500 natjecatelja iz 21 zemlje, ponovno je dokazao da je u svojoj konkurenciji najspremniji te je pobjedom u svim mečevima zasluženo stao na pobjedničko postolje osvojivši prvo mjesto.

VIŠESTRUKI DRŽAVNI PRVAK

U organizaciji triju olimpijskih odbora, hrvatskog, talijanskog i slovenskog, u Goriziju (Italija) proteklog su mjeseca održane Igre prijateljstva. Matija Relić osvojio je zlatnu medalju u kadetskom uzrastu, u katama. Početkom rujna, na Međunarodnom karate turniru “Međimurje Open” u Čakovcu, u konkurenciji gotovo 1200 natjecatelja osvojio je treće mjesto i brončanu medalju.

-Posebno su mi draga sva državna prvenstva na kojima sam osvojio zlatnu medalju, zatim prvenstva u stranim zemljama, a dosad mi je najdraži bio turnir u Sochiju (Rusija), u veljači ove godine jer je to bilo Europsko prvenstvo i jako mi se svidjela atmosfera u toj dalekoj stranoj zemlji – govori nam Matija.

TRENINZI SEDAM DANA U TJEDNU

Vrhunski rezultati nisu pali s neba, već su plod velikih odricanja, a Matija u posljednje vrijeme trenira i do sedam puta tjedno.

-Treneri su mi Josip Škrablin i Maks Šenjug, najzaslužniji za moja ostvarenja. Treninzi su izuzetno naporni, ali takvi i moraju biti ako se želi postići dobar rezultat. Inače sam trenirao pet puta tjedno, ali u zadnje vrijeme treniram do sedam puta. Potrebno je puno odricanja i dobar dio slobodnog vremena, ali ako volite sport i ako ste uporni, uloženo se mora isplatiti. Što nosi budućnost ne znam, još o svemu stignem razmisliti u četiri godine svog školovanja u srednjoj školi u Virovitici. Nisam još odlučio koji ću fakultet upisati. Karate neću prestati trenirati, želim još puno dobrih rezultata. Moja poruka za one koji bi htjeli trenirati karate i vidjeti o kakvoj se vještini radi je da svakako probaju, bez ikakvog straha, jer se trud i rad koji se uloži u taj sport stvarno može isplatiti – zaključio je M. Relić.

Nasljednik slavne Mirne Šenjug?

Treba napomenuti da je Matija prošle godine ostvario povijesni uspjeh na Svjetskom kupu u Umagu, u organizaciji Svjetske karate federacije: osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju, što je nakon Mirne Šenjug ostalo zapisano kao najveći uspjeh predstavnika Karate kluba Virovitica. U njegovim daljnjim nastupima želimo mu puno sreće. (www.icv.hr, ts)