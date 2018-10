KIŠA, SUNCE, VJETAR? Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja ovog i početkom sljedećeg mjeseca

Postupan pad tlaka zraka signalizira nam zaokret na sinoptičkom polju. Do kraja tjedna očekujemo sve brojnije i tmurnije oblake. Vjetar u jačanju, temperature zraka u porastu, a tlak zraka u padu. Iznadprosječno toplo. Ipak rekordno toplih 28,2°C nećemo dosegnuti ili premašiti do kraja listopada. Inače apsolutni maksimum temperature zraka tijekom listopada je na području Virovitice iznosio 28,2°C. Evo još malo klimatoloških podataka za područje Virovitice za listopad. Srednji maksimum temperature zraka 16,6°C. Krajem listopada srednji maksimum temperature zraka spušta se ispod 15°C. Srednji minimum temperature zraka 5,2°C. Krajem listopada srednji minimum temperature zraka spušta se ispod 5°C.

Vremenska prognoza do kraja tjedna

Do kraja tjedna očekujemo djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Uz više neka ne iznenadi gdje koja kišna kap. Ništa puno, tek mjestimično i skromno. Najveća vjerojatnost za povremenu kišu je tijekom nedjelje. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Iznadprosječno toplo. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 7°C do 17°C ili koji stupanj više tijekom subote i nedjelje. Najviše dnevne od 15°C do 24°C ili koji stupanj više tijekom subote i nedjelje. Vjetar slab do umjeren. Tijekom subote i nedjelje na udare i jak južnih i jugozapadnih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

Tjedan pred nama donosi nam nastavak iznadprosječno toplog vremena

Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo povremenu kišu. Češću i rasprostranjeniju tijekom ponedjeljka u drugom dijelu dana te tijekom utorka u prvom dijelu dana. U navedenom razdoblju na području Virovitice i okolice očekujemo uglavnom od 10 do 30 mm kiše, mjestimice i više. Tijekom srijede i četvrtka trebalo bi se zadržati suho, djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 16°C. Najviše dnevne od 19°C do 24°C. Vjetar slab do umjeren, tijekom ponedjeljka i utorka na udare i jak južnih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

Osjetnijeg zahladnjenja i dalje nema na vidiku… (www.icv.hr, kp)