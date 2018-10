MEDALJA ZA IZUZETAN POTHVAT Renato Greguraš, riskirajući vlastiti, spasio čak tri života

Renato Greguraš (35), načelnik Policijske postaje Pitomača, prošlog je tjedna primio najveće priznanje struke – Medalju za izuzetan pothvat u ime MUP-a i Ravnateljstva policije i to na središnjoj svečanosti održanoj u Zagrebu, povodom Dana hrvatske policije i njenog zaštitnika Sv. Mihovila. – Moram priznati da sam, kad sam krenuo u ovaj posao, sam sebi obećao da ću jednom napraviti nešto za Medalju, za neko priznanje i jako mi je drago da mi se taj san ostvario. Vjerujte mi, ta mi medalja znači više nego deset tisuća kuna. Ona meni, ali i načelniku, svim mojim kolegama, policijskim službenicima, pokazuje da nas netko vidi, da cijeni naš trud, da ima smisla to što svaki dan radimo i da su neke situacije ipak važnije i iskaču od drugih – ističe Renato, koji je nagrađen za hrabru akciju u kojoj je u jednom danu spasio ne samo jedan, nego čak tri života, odnosno, četiri, ako računa i vlastiti.

BEZ PANCIRKE POD KIŠOM METAKA

Renato kao policajac radi od 2002. godine i u ovih šesnaest godina vidio je i doživio svašta. Dva puta je gledao u cijev puške ili pištolja, u Puli i Pitomači, kojim su mu prijetili na zadatku. Pomagao je unesrećenima, pregovarao s počiniteljima, štitio žrtve. Za situaciju zbog koje je dobio Medalju kaže kako nije jedina u karijeri koju će pamtiti po težini. No prva je koja je i prepoznata.

Tog dana, u studenom prošle godine, policija je primila poziv da je muškarac u obiteljskoj kući zatočio sebe i dvije žene, članice obitelji, kao taokinje, pritom prijeteći da će ubiti i sebe i njih. Renato, koji kao načelnik ima oko 50 ljudi „pod sobom“, nije čekao pomoć. Čak ni ekipu interventne policije koja je bila na putu. Brzo je sjeo u automobil i stigao na mjesto događaja. Muškarac je u međuvremenu izašao iz kuće i sjedio u vrtu. U rukama je imao pušku ručne izrade. Džepove i plastičnu vrećicu napunio je patronama, lovačkim streljivom. Kad je Renato stigao, otvorio je vatru.

Srećom, žene su se, nakon što je izašao iz kuće, odmah zaključale pa su cijelu dramu pratile iz sigurne udaljenosti. No to nije vrijedilo i za Renata.

– Muškarac, koji je bio u teškom i rastrojenom stanju, prijetio je da će se ubiti, ako priđem i korak bliže. Čak je i zapucao prema meni i vrtu. Jedan metak prošao je baš pored mene, no poduzeo sam sve mjere sigurnosti da se zaštitim i ništa se nije dogodilo. Započeo sam razgovor, polako. Govorio sam mu da nema smisla da si oduzme život. Korak po korak, malo po malo, uspjeli smo postići komunikaciju. Na kraju se ton razgovora pretvorio u prijateljski, shvatio je što je učinio i odustao od svega – sjeća se Renato.

„Malo-pomalo“, trajalo je više od sat i pol, na hladnoći, s puno upornosti i strpljivosti. U akciju je ušao bez „pancirke“, a službeni pištolj sakrio je iza leđa, da ne preplaši druge. Sa službene strane možda previše ishitreno, reći će neki, no ako se uzme u obzir činjenica da je svaka sekunda bila važna u toj situaciji, onda se ovaj čin može nazvati samo herojskim djelom. Jer, nije ovo prva situacija u kojoj se ovaj mladi načelnik postaje našao oči u oči s obitelji koja je bila u opasnosti.

PONOS UMJESTO LJUTNJE

– U jednoj situaciji, bilo je već jako kasno, zvali su me da imaju obiteljsku talačku krizu. Čovjek je prijetio da će zapaliti kuću, imanje, sebe, ženu, djecu, sve. Kad sam stigao, benzin je već bio spreman. Bila je riječ o minuti ili dvije, da prijetnju zaista i provede u djelo. I tada sam razgovarao s počiniteljem, pokušao mu osvijestiti što radi, koji su mu drugi izbori, da nije sve tako kako mu se čini, pa je i ta intervencija dobro prošla, nije bilo ozlijeđenih – sjeća se Renato G.

Svaka intervencija je priča za sebe, svaka osoba drugačija, kaže naš sugovornik, dodavši da nikada ne zna tko će htjeti surađivati i tko će dopustiti komunikaciju, a tko odbijati i raditi po svojim pravilima. Zato mu je prva nagrada za ovaj herojski čin bila ta što je muškarac, nakon cijele zakonske procedure i kazne, osobno došao u Policijsku postaju i zahvalio mu što mu je taj dan spasio život i odvratio ga od strašnog čina. Pohvala stiže i od ponosnog načelnika PU Siniše Kneževića, koji je Renata prije godinu dana sam predložio za mjesto načelnika Policijske postaje u Pitomači.

– Cijeloj upravi puno znači ova Medalja i priznanje načelniku Renatu Gregurašu, da imamo ovakvog čovjeka koji je danas primjer svakom policajcu i policajki u Hrvatskoj. Njegov čin ujedno je poruka i svim rukovoditeljima. On, i sam kao rukovoditelj, nije se nužno trebao toliko izložiti u cijeloj situaciji, mogao je druge pustiti ispred, no sam je preuzeo taj rizik i stao pred naoružanog počinitelja. Zato njegova hrabrost još više dolazi do izražaja, dokazao je da je čovjek koji štiti svoje ljude – kaže S. Knežević. Dodaje kako je kao načelnik isprva bio ljut na svojeg djelatnika koji se izložio mecima bez pancirke, ali da je u konačnici prevladao ponos zbog hrabrosti i stručnosti u postupanju. (www.icv.hr, mlo)