NOVA INTERNET TRGOVINA Kupujte iz naslonjača na tft.hr

Ima li što bolje od šopinga iz naslonjača? Znamo da nema, zato za Vas vrata otvara nova internet trgovina – tft.hr

Tft.hr je novi web shop u kojem možete pronaći mnoštvo novih, dekorativnih, kreativnih i edukativnih proizvoda, kao i proizvoda za njegu i zdravlje. Svi proizvodi izrađeni su za europsko tržište, ističu se kvalitetom i jedinstvenim dizajnom. Njihova ponuda prilagođena je za svaku dob.

Osim klikovima miša, do njihovih proizvoda možete doći i u njihovom prodajnom prostoru u Virovitici u Podravskoj ulici broj 66 i uvjeriti se u njihovu kvalitetu na licu mjesta. Radno vrijeme izložbeno prodajnog prostora je od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati i subotom od 8 do 13 sati.

Zavirite na tft.hr!