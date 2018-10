OD OVOG VIKENDA U VIROVITICI 3D PROJEKCIJE Ljubitelji sedme umjetnosti zasad najviše uživaju u hororima i crtićima

Virovitičko kino PARK od nadolazećeg vikenda ljubiteljima sedme umjetnosti nudi gušt više – projekcije filmova u 3D tehnologiji. Tvrtka Poslovni park VTC d.o.o. u posljednje dvije godine uložila je oko 600.000 kuna u prostor i opremu kina, a projekcije u 3D tehnologiji svojevrstan su završetak tog velikog ulaganja.

– Odlučili smo dodatno unaprijediti rad kina. Platno smo već imali, no ove godine uspjeli smo odvojiti sredstva u iznosu od 70.000 kuna (s PDV-om) za softver koji već postojećem uređaju omogućuje prikazivanje filmova i animiranih filmova u 3D projekciji – kaže direktor M. Mustač koji ističe kako je kino s distributerima dogovorilo cijenu od 30 kuna za 3D projekcije, dok za sve ostale projekcije cijena ostaje ista, odnosno 20 kuna po ulaznici. U prvom vikendu prikazivanja u ovom formatu, posjetitelji će imati prilike isprobati 3D naočale za jedan znanstveno-fantastični film i jedan crtić.

U posljednje dvije godine, otkako kino radi, svi oni koji su godinama apelirali na to da Virovitica ponovno dobije kino projekcije, došli su na svoje. Jer, od prvog dana kino ima svoje posjetitelje, a prosjek gledatelja po jednoj predstavi samo ove godine je 85. – Za Viroviticu je to iznad svakog očekivanja, budući da imamo ukupno 120 mjesta. Najtraženiji su horori i animirani filmovi, za koje se traži i projekcija više – zadovoljan kaže M. Mustač. Dolaze gledatelji iz Virovitice i okolnih općina, ali i iz Đurđevca i drugih mjesta. Najviše je onih gledatelja u dobi od 12 do 25 godina, no dobru akciju, krimić, komediju, crtić i dramu rado pogledaju sve generacije.

Kino izvrsno surađuje sa školama pa na filmove i crtiće u Viroviticu dolaze i đaci iz Kloštra, Ferdinandovca, Đurđevca. Za njih kino ima dodatnu pogodnost.

– Za škole imamo cijenu od 16 kuna po projekciji, a učenicima pritom poklanjamo kokice, da s užitkom mogu pratiti film ili crtić. Ujedno, drago nam je i što smo učenicima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju (COOR) Virovitica mogli omogućiti da besplatno pogledaju neke od projekcija i počastiti ih kokicama – iskreno kaže M. Mustač, dodavši kako kino u budućnosti razmišlja i o suradnji s vrtićima.

ŠTO TRAŽE POSJETITELJI? Jedni bi nova sjedala, drugi svježe nachose

U dvije godine rada kina, redovni posjetitelji iskazali su kinu svoje primjedbe, kritike i želje. Jedan dio upita odnosio se na sjedala – projekcije se trenutno gledaju u foteljama koje su posebno nabavljene za kino, no nisu one klasične, kakve se viđaju u većim kinima. – U pregovorima smo s jednom tvrtkom, za posebna sjedala. No pitanje je koliko ćemo ih moći postaviti u sadašnjem prostoru. Naime, dvorana u kojoj su vikendima projekcije filmova ima višenamjensku ulogu pa moramo razmisliti o svakoj investiciji, neće li onemogućiti neku od funkcija sale – govori M. Mustač. Posjetitelji sa svojim upitima i komentarima javljaju se i putem društvenih mreža,. Tako su, između ostalog, uz svježe kokice, poželjeli i svježe nachose. – U ovom trenu nemamo nikoga tko bi pripremao svježe nachose u Virovitici. Imamo ugovor s obrtom za trgovinu i uslužne djelatnosti Kokica, koji priprema istoimenu grickalicu prije projekcija, a za ostalo, vidjet ćemo – poručuje M. Mustač. (www.icv.hr, mlo)