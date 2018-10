Orahovčanin Stjepan Varaždinac jedan je od najboljih majstora logičkih zadataka u Hrvatskoj

Orahovica je prepuna zanimljivih osoba koji svojim djelima promiču grad i zapravo su njen veliki ponos, a da ni sama to ne znaju ili jednostavno skromno to čuvaju za sebe. Upravo takav je Stjepan Varaždinac, dugogodišnji ljubitelj križaljki i raznih vrsta zagonetki. Stjepan je naime, već dugi niz godina hrvatski enigmatski reprezentativac i jedan od najboljih majstora postavljanja logičkih zadataka u Hrvatskoj. Potvrdio je to i na nedavno održanom 34. SOZAH-u – prvenstvu Hrvatske odgonetača i zagonetača gdje je osvojio 11. mjesto od 33 natjecatelja u sastavljanju zagonetki.

-Prvenstvo je održano u Bjelovaru i na njemu je sudjelovalo preko 50 enigmatičara iz Hrvatske, Nizozemske, Njemačke, BiH, Srbije i Slovenije, te SAD-a. Dakle, ovo natjecanje je bilo otvorenog tipa i kao takvo međunarodnog karaktera u kojem su sudjelovali ponajbolji enigmatičari iz navedenih zemalja, a nama domaćima se bodovalo kao prvenstvo Hrvatske. Upravo zbog toga je ovo sjajan rezultat i ja sam oduševljen postignutim, obzirom da sam snage odmjerio s vrhunskim majstorima logike. Moje zagonetke koje sam sastavio na ovom natjecanju su bile i kao zadaci za odgonetače logičkih zadataka na što sam također iznimno ponosan – priča Varaždinac te kaže kako je ovo natjecanje poslužilo i kao obilježavanje 50 godina jedne od ponajboljih hrvatskih Udruga enigmatičara, ”Čvor” iz Bjelovara.

-Vjerujem da svi ljudi koji vole križaljke znaju tko je i što je Čvor. Svi se sjećamo istoimenog časopisa i mnoštva drugih izdavanih u njihovoj produkciji u bivšoj i današnjoj državi. Imao sam tu čast da su i moje zagonetke dugo bile i danas su dio tih časopisa i zato mi je bilo posebno drago susresti se s nekim legendama enigmatike iz te udruge – nastavlja Varaždinac koji je predsjednik Enigmatske udruge Orahovica, koja je upravo zahvaljujući njemu jedna od poznatijih u državi.

-Udruga je osnovana još 2005. godine i tada nas je bilo preko 100 enigmatičara i ljubitelja zagonetki. S vremenom se to sve skupa malo osipalo, no nismo odustajali i evo prije dvije godine smo ponovno okupili mlade snage koje su nas pojačale i uz iskusne zajedno održavamo rad i uživamo u enigmatici. Možemo se pohvaliti da smo 2006. bili organizator jednog od SOZAH-a za koji smo dobili velike pohvale od Hrvatskog enigmatskog saveza i naravno da nam je želja ponovno dovesti elitu hrvatske enigmatike u Orahovicu. Isto tako, svake godine u sklopu manifestacije Orahovačko proljeće u Orahovici organiziramo otvoreno prvenstvo grada u rješavanju sudokua što se pokazalo atraktivnim i zanimljivim. Sljedeći 35. SOZAH bit će održan u Kraljevici, u organizaciji svima dobro poznatog enigmatskog časopisa ”Feniks” za koji također pišem zagonetke i nadam se da ćemo tamo iz našeg grada imati i više sudionika. Naime, kada dođeš na ovako natjecanje, sam rezultat je naravno važan, ali posebno za mlade enigmatičare puno znači samo doći i biti u društvu majstora zagonetki, to je samo po sebi sjajna edukacija i stjecanje nužnog iskustva. Enigmatika je dosta zahtjevna i treba u nju uložiti puno strpljenja i vremena ako želiš nešto postići, danas su mladi iznimno inteligentni i talentirani, ali malo im samo nedostaje maksimalna posvećenost i koncentracija – kaže Varaždinac.

Stjepan Varaždinac je na 34. SOZAH-u nastupio u sastavu Enigmatske udruge ”Dragalići” iz Dragalića pokraj Novske.

-Obzirom da sam jedini iz Orahovice bio na ovom natjecanju, a s udrugom ”Dragalići” smo ostvarili sjajnu i prijateljsku suradnju, nastupio sam za njih, no svakao je pisalo i ono ”iz Orahovice” što mi je bilo jako važno jer uvijek želim promovirati svoj grad. Naše udruge imaju u planu dosta zajedničkih akcija i zapravo je ta naša suradnja naišla na sjajne reakcije iz oba mjesta jer puno toga lakše možemo zajedno, kako na treninzima i vježbama tako i na nantjecanjima. Čim si brojniji odmah si jači i već pri vježbi imaš odličnu konkurenciji što je sjajna priprema za svako natjecanje. Kada smo se mi ponovno okupili i održali skupštinu bilo je vidljivo da će nam trebati suradnja i evo s ekipom iz Dragalića je to bio pun pogodak što se pokazalo i na ovom SOZAH-u – zaključuje Stjepan Varaždinac.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)