PET PITANJA, PET ODGOVORA: ALEN BJELICA Uskoro produženi boravak u „Brlićima“ i „Nazorima“

Školska godina 2018./2019. na području grada Virovitice u znaku je radova na izgradnji novih i energetskoj obnovi postojećih objekata. Što se sve radi, o kojim projektima je riječ, koji noviteti su uvedeni u naše odgojno-obrazovne institucije, a koji su tek u planu te na koje sve načine Grad Virovitica pomaže odgoju, obrazovanju i školstvu pitanja su koja smo postavili Alenu Bjelici, pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

1. Koliko je novca Grad Virovitica izdvojio za udžbenike i radne materijale za učenike s područja grada i kada će se nabaviti udžbenici za sve učenike od 1. do 8. razreda, kako je i obećano?

Da je početak školske godine značajna stavka u kućnom proračunu, svjesna je i gradska uprava, pa je i ove godine izašla ususret roditeljima. Grad je osigurao besplatne udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda, dok su za učenike od 5. do 8. razreda nabavljeni radni materijali. Još 2016./2017. školske godine planirali smo kupiti nove udžbenike, ali je Zakon o udžbenicima tada propisivao da se udžbenici trebaju promijeniti pa nismo išli u kupovinu novih udžbenika. Identična situacija ponovila se i ove godine, što zbog kurikularne reforme, što zbog uvođenja informatike u 5. i 6. razred, tako da smo besplatnim udžbenicima i radnim materijalima odlučili pomoći roditeljima, na što su oni pozitivno reagirali. Nadamo se da će Ministarstvo prosvjete, znanosti i sporta konačno donijeti novi katalog udžbenika i da ćemo iduće školske godine kupiti kompletne udžbenike, a ove godine Grad je za udžbenike i radne materijale izdvojio oko pola milijuna kuna. Grad osigurava i besplatan prijevoz za učenike iz prigradskih naselja. Za iduće četiri godine osigurano je šest milijuna kuna, a autobusi Čazmatransa prevoze učenike Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Osnovne škole Vladimir Nazor i Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju; riječ je o ukupno 183 učenika. Nama je cilj da djeca sigurno stignu do škole i vrate se svojim kućama, a ovako Grad Virovitica ujedno pomaže i roditeljima kako bi jednostavnije mogli organizirati odlazak djece u školu.

2. Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić u suradnji s osnivačem, Gradom Viroviticom, provodi projekt energetske obnove škole. U kojoj su fazi radovi?

Što se tiče radova na zgradi Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić, kroz desetak dana će biti izmijenjena kompletna vanjska stolarija i postavljena fasada. Završetkom projekta učenici i djelatnici škole imat će ugodniji boravak u svojoj školi. Projektom se ujedno potiče svijest o energetskoj učinkovitosti i povećavanju ušteda. Kroz energetsku obnovu smanjit će se potrošnja primarne energije te ostvariti energetske uštede. Predviđena ušteda za grijanje iznosi 52,54 posto, dok je ušteda kod primarne energije 42,29 posto. Vrijednost projekta koji je prijavila Razvojna agencija VTA iznosi 6.984.881,34 kune, a sufinanciranje EU je 60,29 posto, odnosno 3.922.357,49 kuna. Razliku podmiruje osnivač škole, Grad Virovitica. Uz radove na energetskoj obnovi u Osnovnoj školi Ivane Brlić – Mažuranić obnovljene su i učionice razredne nastave, i to na inicijativu ravnatelja škole Ivice Tomljanovića. Izvršena su dodatna ulaganja u sanaciju stropova u krilu razredne nastave, odnosno u sjevernom krilu škole. Stropovi nisu obnavljani od same izgradnje škole te ih je načeo „zub vremena“, što je narušilo statiku zgrade. Vrijednost radova iznosila je oko 550.000,00 kuna, a uključivali su sanaciju stropova i kompletno ličenje učionica.

3. U Dječji vrtić Cvrčak ulaže se oko devet milijuna kuna. Ukratko nam recite o projektima i u kojoj su fazi radovi?

Na zgradi 2 virovitičkog Dječjeg vrtića Cvrčak gotovo svi radovi privedeni su kraju. Preostao je još završni sloj fasade te se primopredaja od strane izvođača radova investitoru, Dječjem vrtiću, očekuje kroz dva tjedna. Na zgradi 3 vrtića izmijenjena je vanjska stolarija, a trenutno se obrađuju špalete i klupčice te se obavlja unutarnje krečenje. Preostaje izmjena stolarije na zgradi 4 te izmjena kompletnog krovišta i fasade na zgradama 3 i 4. Uz energetsku obnovu, u zgradu 2 virovitičkog Dječjeg vrtića Cvrčak uloženo je i u poboljšanje materijalnih uvjeta. Naime, Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku odobrilo je Gradu Virovitici i virovitičkom Dječjem vrtiću 600.000 kuna za ličenje, sanaciju prostora za pripremu hrane te instalaciju vodovoda.

4. Kako funkcionira poslijepodnevna smjena u Dječjem vrtiću Cvrčak?

Dvije skupine od 20 djece već su u poslijepodnevnom boravku u Dječjem vrtiću, u kojem mogu boraviti do 21 sat, a roditelji to ne trebaju dodatno plaćati jer se radi o djeci koja su već upisana u vrtić. Prijavili smo projekt nakon provedene ankete među roditeljima te su nam odobrena sredstva od 1,7 milijun kuna. Projekt će se provoditi 30 mjeseci, odnosno do veljače 2022. godine, a nadamo se da će istekom ovoga roka biti mogućnosti za prijavu na drugi natječaj u drugom financijskom razdoblju EU od 2020. i da ćemo tako nastaviti s ovim projektom. Kroz projekt smo dobili dvije nove odgajateljice te kuharicu i spremačicu na četiri sata, novim namještajem opremit ćemo i dvije učionice, a u planu nam je u skorije vrijeme obnoviti i ostalih 20 učionica.

5. U provedbi je anketa za produženi dnevni boravak u OŠ Vladimir Nazor i OŠ Ivane Brlić-Mažuranić. Kakav će biti koncept produženog boravka, tko će ga moći koristiti i hoće li ga roditelji plaćati?

To je još jedan novitet. Gradonačelnik Ivica Kirin predložio je da se, s obzirom na velika ulaganja u odgoj i obrazovanje, uvede i produženi boravak u školama. Ravnatelji škola i roditelji, to su, naravno, odmah podržali. Iako je ideja postojala već duže vrijeme, nismo kretali s realizacijom, znajući da nas očekuju energetske obnove škola, i nismo znali kada će radovi biti gotovi. Trenutno se provodi anketa i čim radovi budu završeni, kroz desetak dana moglo bi se krenuti s produženim boravkom u školama. Koncipiran je na način da u prvom redu obuhvati učenike dvaju razrednih odjela, po 20-ak učenika prvog i drugog razreda, a ako se ukaže potreba, broj učenika bi se povećavao pa bi obuhvaćao i treći i četvrti razred. Ekonomska cijena produženog boravka je oko 1.000 kuna mjesečno po učeniku, a Grad Virovitica će po završetku ankete donijeti odluku o sufinanciranju u iznosu od 60 posto, tako da bi roditelji trebali platiti mjesečni iznos od 400 kuna, odnosno 20 kuna po danu. Djeca bi to vrijeme iskoristila za učenje, pisanje zadaće, igranje, sve naravno uz nadzor učitelja, a bio bi im osiguran i obrok. S druge strane, roditelji bi bili mirni jer bi znali da su im djeca, dok su oni na poslu, na sigurnom. (www.icv.hr, bg)